ليفربول وبرشلونة: صلاح في نهائي دوري الأبطال للمرة الثانية على التوالي بعد ريمونتادا تاريخية للريدز

حقق فريق ليفربول الإنجليزي ما يُشبه المعجزة الكروية اليوم في المباراة التي انتهت منذ دقائق أمام برشلونة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2019 بعد أن فاز على ضيفه العملاق الكتالوني برباعية نظيفة صعدت بالريدز لنهائي البطولة الأعرق في القارة الأوروبية للمرة الثانية على التوالي.

وكان ليفربول قد خسر مباراة الذهاب في ملعب كامب نو بثلاثية نظيفة وكانت آماله في الصعود للنهائي شبه منعدمة خصوصاً أنه لعب مباراة العودة بدون محمد صلاح وفيرمينيو ونابي كيتا للإصابة، لكن المدرب الألماني يورجن كلوب استطاع إخراج أفضل ما لدى العناصر الموجودة وفاز على برشولنة بأربعة أهداف نظيفة كانت قابلة للزيادة.

وأحرز أهداف ليفربول كل من ديفوك أوريجي (هدفين) وجورجينيو فينالدوم (هدفين) وشهدت المباراة تألق الظهير الأيمن “ألكساندر أرنولد” بصناعته لهدفين، وزميله فابينيو وهندرسون أيضاً.

صلاح في النهائي الأوروبي الثاني

ويعود صلاح للمشاركة في نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي بعد أن خسر النهائي العام الماضي أمام ريال مدريد في المباراة الشهيرة التي خرج صلاح فيها مصاباً في منتصف الشوط الأول، وهي فرصة لتعويض فقدان لقب الدوري الإنجليزي المحتمل وتعويض إخفاق العام الماضي.

وينتظر ليفربول الفائز من مباراة أياكس الهولندي وتوتنهام الإنجليزي غداً في المباراة النهائية التي تقام في العاصمة الإسبانية “مدريد” وكان أياكس قد فاز في مباراة الذهاب على السبيرز بهدف نظيف في ملعب الأخير، ويحتاج للفوز بأي نتيجة أو التعادل بأي نتيجة ليصعد للمباراة النهائية لأول مرة منذ التسعينات.