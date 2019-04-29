صن إكسبريس: إصابة محمد صلاح في مران فريقه وشكوك حول مشاركته أمام برشلونة

قالت جريدة “صن إكسبريس” البريطانية اليوم إن الدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي تعرض لإصابة في تدريبات فريقه اليوم الإثنين استعداداً لمباراته أمام برشلونة الإسباني في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب كامب نو في برشلونة. وبحسب الصحيفة، فإن صلاح تعرض لإصابة في الفخذ أجبرته على مغادرة التدريبات وربما تمنعه من المشاركة في المباراة المصيرية أمام العملاق الكتالوني التي يسعى فيها الفريق الإنجليزي لتحقيق نتيجة إيجابية خصوصاً أنه لا يضمن الفوز بالدوري الإنجليزي لأنه يحتاج هدايا من منافسيه. Mo Salah was forced off in training with what looked like a thigh injury ..LFC are hoping it’s just bruising and that he should be fine 🙏🏽🤞🏽#LFC #Mo pic.twitter.com/HVfHsXVPFH — Grizz (@GrizzKhan) April 29, 2019

وأعادت أنباء إصابة صلاح إلى الأذهان ما حدث في نهائي البطولة ذاتها في العام الماضي أمام ريال مدريد الإسباني حين تعرض للإصابة في كتفه واضطر لمغادرة ملعب المباراة مبكراً في المباراة التي خسرها فريقه بثلاثية مقابل هدف، وتخشى جماهير الريدز ألا يلحق صلاح بمواجهة الكامب نو.

ويتصدر نجم ليفربول صراع هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 21 هدفاً بفارق هدف وحيد عن كل من زميله “ساديو مانيه” ومنافسه الأرجنتيني “سيرجيو أجويرو” ولكل منهما 20 هدفاً.

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