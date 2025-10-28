“صوت الكلاسيكو”.. معلق مباراة الاتحاد والنصر في كأس الملك السعودي

أُسدل الستار رسميًا عن هوية معلق القمة المرتقبة بين الاتحاد والنصر، ضمن منافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين (كأس الملك السعودي) لموسم 2025-2026، وهي المباراة التي تُعد من أبرز مواجهات دور الـ16 في البطولة الأغلى على مستوى كرة القدم السعودية.

موعد انطلاق المباراة

ويحل فريق الاتحاد ضيفًا ثقيلًا على نظيره النصر مساء الثلاثاء الموافق 28 أكتوبر 2025، في مواجهة ينتظرها عشاق الكرة السعودية والعربية بشغف كبير، لما تحمله من طابع تنافسي قوي وتاريخ حافل بالندية بين الفريقين.

ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، حيث يسعى كلا الفريقين لحجز بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي ومواصلة مشوارهما نحو اللقب.

القرني يعلق على الكلاسيكو

وفي سياق التغطية الإعلامية للمواجهة، أعلنت مجموعة قنوات “ثمانية”، المالكة الحصرية لحقوق بث البطولات السعودية في الموسم الحالي، عن تعيين المعلق الرياضي مشاري القرني للتعليق على مجريات اللقاء عبر شاشة قناة “ثمانية 1″، التي ستنقل المباراة بصورة مجانية لجميع المشاهدين في الوطن العربي.