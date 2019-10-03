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أخبار الرياضة

صوّت لـ«الفرعون» محمد صلاح في جائزة هدف الشهر في ليفربول (فيديو)

بواسطة سعيد موسى 0
فيديو هدف محمد صلاح فيديو هدف محمد صلاح

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، منذ قليل استفتاءه عن هدف شهر سبتمبر للموسم الجديد 2019 – 2020، والمحترف ضمن صفوفه نجم المنتخب المصري محم صلاح، وهو مقيد ضمن الأهداف المرشحة.



محمد صلاح يتصدر قائمة المرشحين

يتصدر المحترف محمد صلاح قائمة المرشحين لحصد جائزة هدف سبتمبر، وذلك بهدفه الجميل في مرمى فريق نيوكاسل يونايتد بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في «البريميرليج» للموسم الإنجليزي الجديد 2019 – 2020.



رابط التصويت لمحمد صلاح

وحتى يستطيع كل محب للنجم محمد صلاح يمكنكم الضغط (هنا).



هدف محمد صلاح في نيوكاسل

أحرز المحترف محمد صلاح في شهر سبتمبر الماضي هدفا عالميا في شباك نيوكاسل يونايتد، واستطاع أن يصنع هدفا آخر في شباك تشيلسي، بينما افتقده فريق ليفربول في مواجهته ضد ميلتون كينز داونز في كأس الرابطة الإنجليزية لتتاح له الفرصة في الترشيح لجائزة لاعب الشهر.

صلاح يفوز بجائزة لاعب الشهر أغسطس

ويذكر أن اللاعب المصري محمد صلاح فاز بجائزة لاعب الشهر في ليفربول الشهر الماضي.



سعيد موسى

    محرر صحفي أهوى كتابة الأخبار المحلية والعالمية، وكل ما يزيد وعي المواطن ويجعله على دراية بكل ما يدور حوله من أحداث

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