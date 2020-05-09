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طارق حامد يعلق على ظهوره في برنامج رامز مجنون رسمي (فيديو)

بواسطة عبدالرحمن خالد
طارق حامد تعليق طارق حامد

طارق حامد لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر، علق على ظهوره في برنامج رامز مجنون رسمي، والذي يقدمه الفنان رامز جلال، وهو أحد أشهر برامج “المقالب” في مصر، والذي استضاف خلال حلقة أمس طارق حامد والتي أصبحت واحدة من أشهر حلقات البرنامج والتي تصدرت كافة مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وكان رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور قد أقر عقوبة على طارق حامد بقيمة 500 ألف جنيه، ومن ثم قرر التراجع عنها بعدما قام اللاعب بضرب رامز جلال في البرنامج، مشيرا إلى أن هذا السلوك هو الذي يعبر عن مشاعر “الزملكاوية” تجاه البرنامج ومن يقدمه، في تعليق غريب من رئيس نادي الزمالك.

طارق حامد يعلق على ظهوره في برنامج رامز جلال

وقال طارق حامد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي طارق يحيى في برنامج “زملكاوي” المذاع عبر فضائية “الزمالك” إنه لم يعترض على العقوبة بعدما وُجهت إليه، متابعا: “بس أنا مكنتش أعرف أنه برنامج مقالب من الأول، وبشكر مرتضى منصور على دعمه لينا وعلى إلغاء العقوبة، هو يعاملنا معغاملة الأب لأبناؤه وهذا التصرف ليس بغريب عليه”.

واختص طارق حامد خلال تصريحاته بالشكر جماهير نادي الزمالك التي تسانده في كل مكان قائلا إنها لها مكانة كبيرة في قلبه خاصة في ظل الدعم الكبير والمساندة التي يلقاها من الجماهير في كل مكان يذهب إليه وفي المباريات ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مشددا على أن اللاعبين سيبذلون قصارى جهدهم من أجل إسعادهم.

عبدالرحمن خالد
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