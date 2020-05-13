طرد اللاعب المصري عمر وردة من فريقه في اليونان لارتكابه مخالفات خطيرة

أصدر النادي اليوناني لاريسا بيانًا الأمس الثلاثاء 12/5/2020 معلنًا فيه عن فسخ عقده مع اللاعب الدولي المصري عمر وردة ، وزميله في الفريق جياناس ماسوراس لارتكابهما مخالفات وُصفت بـ “الخطيرة”، وأشار البيان الذي نشره النادي على موقعه الرسمي إلى أن مالك النادي ألكسيس كوجياس، اتخذ قرارا بطرد كلا اللاعبين، عمرو وردة وجياناس ماسوراس المعارين من باوك وأولمبياكوس، دون الكشف عن طبيعة الأسباب سوى الذكر بارتكابهما مخالفات تأدييبة خطيرة.

طرد عمر وردة من فريقه

وصمة أخرى في مسيرة وردة الرياضية

وياتي قرار فسخ التعاقد مع اللاعب الدولي المصري عمر وردة ليضيف وصمة وشوكة أخرى في مسيرة اللاعب الكروية بعد أقل من عام من واقعة التحرش الشهيرة وأدت لاستبعاده من المنتخب المصري في كأس أمم إفريقيا 2019، من إحدى مراحل البطولة والتي خرض المنتخب المصري منها والمقامة على أرضه بخفي حنين

ويُذكر ان وردة انتقل إلى لاريسا معارًا لمدة موسم واحد من نادي باوك خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وخاض اللاعب وردة ذو الت26 ربيعًا مع لاريسا في الموسم الحالي 23 مباراة، سجل فيها 7 أهداف وصنع 6 أهداف أخرى لزملائه، قبل أن يتوقف الدوري اليوناني في الوقت الراهن بسبب الجائحة العالمية ” فيروس كورونا”.