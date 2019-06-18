طريقة استقبال تايم سبورت Time sportsعلى التلفزيون الأرضي

نرصد لكم أعزاءنا القراء طريقة استقبال قناة تايم سبورت علي التلفزيون الأرضي، وذلك ليتمكن جموع الشعب المصري من مشاهدة البطولة التي ينتظرها الجميع، وهي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، حيث أنه من المقرر لها الانطلاق يوم الجمعة الموافق 21 من شهر يونيو الجاري على أرض مصر، وحتى تتمكنوا من متابعة مباريات مصر وبعض المنتخبات المشاركة في البطولة، عليكم بقراءة هذا التقرير.

ما تقدمه قناة تايم سبورتس Time sports :

الجدير بالذكر أن قناة تايم سبورتس هي عبارة عن اتحاد بين كبار الإعلاميين الرياضيين في مصر والهيئة الوطنية للإعلام، حيث تضم تلك القناة باقة من ألمع نجوم الإعلام الرياضي في مصر، والذين يحظوا بنسبة مشاهدة عالية للغاية وعلى رأسهم كلاً من أحمد شوبير، وعماد متعب وحازم إمام وسيف زاهر وحسنى عبد ربه وحسن شحاته مدرب المنتخب المصري الأسبق، بالإضافة إلى غيرهم من كبار المحللين الرياضيين في الوطن.

كيفية استقبال القناة الناقلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 :

الآن، يمكنكم استقبال قناة تايم سبورتس بسهولة ويسر من خلال الترددات الأرضية أو التردد الخاص بالقمر الصناعي، والجدير بالذكر أن المباريات سيتم عرضها فقط على التردد الأرضي، ويمكنكم اتباع الآتي بالتفصيل لتتمكنوا من مشاهدة المباريات :

• أولاً يمكنكم استقبال القناة عن طريق التلفزيون العادي وذلك من خلال الطريقة المعهودة التي نعرفها جميعاً منذ القدم وهي استخدام الإريال ولكن نعرف جميعاً أن جودته تكون رديئة.

• ثانياً، هناك طريقة أخرى رائعة لاستقبال تردد القناة وهو شراء جهاز محول الإشارة انالوج إلى ديجيتال، ومن ثم يتم توصيله بالإريال الخاص بكم ليخرج منه كابل ثلاثي يتم توصيله مباشرة بالتلفزيون، ومن ثم تتمكنوا من مشاهدة المباريات بسهولة وبجودة عالية.