طريقه مفتوح لدور 16.. تعرف على مجموعة منتخب السعودية في كأس العالم 2022

شهدت قطر اليوم، حفل مراسم قرعة بطولة كأس العالم 2022 التي تستضيفها الدولة الخليجية في الصيف القادم بمشاركة 32 منتخبًا هم أقوى منتخبات العالم في لعبة كرة القدم، أسفرت القرعة عن ثماني مجموعات، تأهل إلى كأس العالم مونديال قطر 2022 حتى الآن من المنتخبات العربية السعودية وتونس والمغرب، إلى جانب قطر مستضيفة البطولة، ويشارك منتخب الإمارات في الملحق العالمي للتأهل للمونديال.

مجموعة السعودية في كأس العالم 2022

أسفرت القرعة عن وقوع منتخب السعودية في المجموعة الثالثة، وهي مجموعة سهلة نسبيًا، مجموعة السعودية في كأس العالم مونديال قطر 2022 تضم إلى جانب الأخضر السعودي الأرجنتين والمكسيك وبولندا، ويرى الخبراء أن فرص السعودية في التأهل متساوية مع المكسيك وبولندا.

مجموعة قطر في كأس العالم وهي المجموعة الأولى تضم قطر وهولندا والسنغال والإكوادور، مجموعة تونس الرابعة فرنسا والدنمارك وفريق متأهل من الملحق، مجموعة المغرب هي المجموعة السادسة مع بلجيكا وكندا وكرواتيا.