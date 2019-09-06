ظهور محمد صلاح بجانب حسناء يثير الجدل حول مستقبله







يقضي نجم منتخب مصر محمد صلاح، المحترف في نادي ليفربول الإنجليزي إجازة قصيرة في دبي الإماراتية، مستغلًا توقف مسابقات الدوريات الأوروبية، وتصادف ذلك مع وجود أسرة مدير التعاقدات لنادي برشلونة، الفرنسي إريك أبيدال، وكانت “حياة” الفتاة الحسناء ذات الاصول الجزائرية زوجة أبيدال، نشرت عبر حسابها على موقع “إنستغرام”، صورة تذكارية تجمعها مع صلاح، التُقطت أثناء تواجده في دبي، مما أثارت هذه الصورة تساؤلات عديدة، وخاصة أن الصورة التقطت بعد أيام من الحديث عن رحيل صلاح عن ليفربول خلال فترة الانتقالات المقبلة وانضمامه إلى نادي برشلونة.







وقد أثار ظهور محمد صلاح بجانب الحسناء زوجة مدير التعاقدات لنادي برشلونة، أبيدال، في الصورة الجدل أيضًا وتساؤلات ولا سيما أنها التقطت بعد أيام قليلة من أزمة صلاح مع زميله السنغالي ساديو ماني، ومن نشر الصحيفة البريطانية “ميرور” تقريرا أشارت فيه إلى أن “ليفربول يدرس بيع نجمه الأول صلاح، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتوفير المال من أجل التعاقد مع أفضل المواهب الشابة في العالم، مثل الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، والدولي الإنجليزي جادون سانشو نجم بوروسيا دورتموند”.

ويُذكر أن محمد صلاح تعرض خلال الأيام القليلة الماضية لانتقادات واسعة لتصرف صدر منه اعتبره البعض أنانية بسبب رفضه التمرير لزميله ماني في إحدى مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو ما دفع ماني لردة فعل علنية غاضبة عقب استبداله ، في حين البعض الآخر اعتبر تصرف صلاح خطأ فني.