أول تعليق للرئيس السيسي حول فوز منتخب مصر لكرة اليد ببطولة العالم للناشئين تحت سن 19 سنة لأول مرة في تاريخ البطولة

استطاع منتخب مصر لكرة اليد من إحراز بطولة العالم للناشئين تحت سن 19 سنة اليوم الأحد 18/8/2019 التي أُقيمت في دولة مقدونيا بعد فوزه على منتخب ألمانيا في المباراة النهائية التي جمعتهما والتي انتهت بنتيجة مريحة 32 لمصر مقابل 28 لمنتخب ألمانيا، ويأتي هذا التتويج للفراعنة بعد مشوار قوي ومثير للإعجاب في المسابقة، ويعتبر إحراز الفراعنة لبطولة العالم لكرة اليد سابقة تاريخية ضمن هذه الفئة العمرية.

التفاصيل

واستطاع الفراعنة التقدم طيلة فترة المباراة التي كانت ندّية بامتياز، حيث أنهى منتخب مصر الشوط الأول بنتيجة 19 هدفًا مقابل 13 هدف قبل أن يحسم المباراة بنتيجة 32 / 28 ، ويُذكر أن الرباعي (أحمد هشام “دودو”، ووليد حسن قداح، وعبد الرحمن حميد، وياسر ) كتبوا تاريخا رائعًا في تاريخ اللعبة، حيث كانوا قبل عدة أسابيع أحرزوا مع منتخب مصر للشباب ببرونزية بطولة العالم، ثم عادوا للالتحاق ببعثة منتخب الناشئين ليساهموا في تحقيق هذا الإنجاز التاريخي وهو التتويج بلقب بطولة العالم لكرة اليد للناشئين تحت سن 19 سنة.

الرئيس السيسي يهنئ المنتخب

وفي أول تعليق من الرئيس عبد الفتاح السيسي على فوز منتخب مصر لكرة اليد ببطولة العالم للناشئين تحت سن 19 سنة، هنأ السيسي الفريق بهذا الفوز وأشاد بالأداء البطولي الرجولي لجميع أعضاء المنتخب طوال مراحل البطولة، وكذلك القيادة المميزة للجهاز الفني، ليصبحوا نموذجا يحتذي به لقوة العزيمة والإصرار وتحقيق الانتصارات، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء المصرية الرسمية.

مشوار المنتخب في البطولة

وكان مشوار الفراعنة خاض مشوارًا مثير للإعجاب تحت قيادة المدير الفني مجدي أبو المجد، فقد فاز المنتخب خلال هذا المشوار في 7 مباريات في دور المجموعات وخسر مباراة واحدة أمام فرنسا بنتيجة 28/24، وكانت نتائج المنتخب في باقي أدوار البطولة كما يلي: