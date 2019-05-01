عاجل| إصابة إيكر كاسياس حارس مرمى بورتو بأزمة قلبية

تعرض الحارس الإسباني إيكر كاسياس حارس مرمى بورتو البرتغالي ومنتخب اسبانيا وريال مدريد السابق والذي يبلغ حالياً من العُمر نحو 37 عاماً للإصابة بأزمة قلبية اليوم حسب تقارير برتغالية، وذلك أثناء خوضه التدريبات اليوم بصحبة زملائه في بورتو، وقد تم نقل كاسياس إلى المستشفى من أجل تلقي العلاج اللازم لحالته، وحسبما أشارت التقارير فإن حالة كاسياس الآن مستقرة بنسبة كبيرة.

إصابة إيكر كاسياس بأزمة قلبية

هذا وبناء على ما تعرض له حارس بورتو كاسياس اليوم من إصابة بأزمة قلبية فمن المتوقع أن يغيب كاسياس عن مُباريات فريقه القادمة والمتبقية من عُمر هذا الموسم لينتهي هكذا الموسم بالنسبة للنجم الإسباني الكبير الذي شكل قوة كبيرة في الخط الخلفي لنادي بورتو البرتغالي بعدما انتقل إليهم من ريال مدريد حيث يقضي حالياً الموسم الرابع برفقة بورتو البرتغالي.

كاسياس حارس مرمى بورتو البرتغالي

هذا ويخوض هذا الموسم كاسياس موسمه الرابع بصحبة بورتو البرتغالي حيث حقق مع النادي بطولة الدوري الموسم الماضي وكذلك قد خاض مع بورتو هذا الموسم نحو 42 مُباراة في كافة المُباريات منهم 31 مُباراة في الدوري حافظ فيهم على نظافة شباكة نحو 18 مُباراة.

هذا وبهذه الإصابة يغيب كاسياس عن بورتو في فترة حاسمة من عُمر هذا الموسم حيث يأتي ثانيا خلف بنفيكا بفارق المواجهات المُباشرة بين الناديين قبل انتهاء الموسم بـ 3 جولات يتنافس فيهم بورتو مع سبورتنج لشبونة وناسيونال ماديرا وأفيس، كذلك ينتظر بورتو مواجهة هامة مع سبورتنج لشبونة في نهائي كأس البرتغال.

كاسياس حارس مرمى ريال مدريد التاريخي

هذا ويُعتبر كاسياس هو الحارس المرمى التاريخي لريال مدريد حيث حقق مع النادي الملكي كل البطولات والألقاب الممكنة حيث حقق معهم 20 لقباً بالإضافة إلى نجاحه في تحقيق لقب يورو 2008 و2012 وكأس العالم 2010 بصحبة مُنتخب اسبانيا.

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