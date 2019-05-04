عاجل| إصابة النجم محمد صلاح.. يخرج محمولا للإصابة بوجهه خلال مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد

إصابة النجم المصري محمد صلاح وخروجه محمولاً نتيجة اصطدامه بالحارس السلوفاكي مارتين دوبرافكا خلال مباراة فريقه ليفربول ونيوكاسل يونايتد اليوم السبت ضمن مباريات الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وكان صلاح نتيجة اصطدامه بالحارس سقط أرضًا، وتلقى الإسعافات الطبية الأولية في الملعب ولكنه لم يستطع إكمال المباراة ليخرج محمولاً على نقالة في الدقيقة الـ73 من زمن المباراة.

Mo Salah injury hope it's not too serious and he recovers well!#Liverpool #NUFC pic.twitter.com/9oIJvH3nXk — WEST BROM FAN TV (@ALBIONFANTV) May 4, 2019

وكان النجم محمد صلاح قد وضع فريقه في المقدمة بإحرازه الهدف الثاني لفريقه الريدز في الدقيقة 28 من زمن الشوط الأول بتسديدة رائعة ضمن منطقة الجزاء لينتهي الشرط الاول بتقدم ليفربول بهدفين مقابل هدف لنادي نيوكاسل يونايتد.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن نادي ليفربول لم يكشف بعد عن الحالة الصحية للنجم صلاح، وتهد هذه الإصابة الثانية بهذه القوة والخطورة ، حيث تعرض للإصابة في نهائي دوري أبطال أوروبا وهو يرتدي قميص ليفربول.