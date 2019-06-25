عاجل: إضراب لاعبي منتخب نيجيريا عن التدريبات والتهديد بعدم استكمال بطولة كأس الأمم

بسبب المستحقات المالية المتأخرة أعلنت مصادر مقربة من مقر إقامة بعثة منتخب نيجيريا بأن لاعبي النسور الخضر قد دخلوا فى إضراب مفتوح عن التدريبات والتهديد بعدم استكمال بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً فى مصر فى الفترة من يوم الجمعة 21 يونيو وحتى الجمعة 19 يوليو.

وقد أكدت المصادر المقربة من البعثة بان المدير الفني لمنتخب نيجيريا الألماني جيرونوت روهر يعقد اجتماع فى الوقت الحالي مع اللاعبين لإقناعهم بالتراجع عن فكرة الإضراب عن التدريبات وعدولهم عن حركة التمرد التي يقومون بها والإضراب بسبب أزمة عدم حصولهم على المستحقات المالية المتأخرة لهم.

وكان من المفروض أن يخوض المنتخب النيجيري مرانه اليوم على ملعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية اليوم الثلاثاء لخوض مباراة الجولة الثانية أمام منتخب غينيا ضمن المجموعة الثانية التى تضم منتخبات نيجيريا وغينيا ومدغشقر وبوروندي، وقد فاز منتخب نيجيريا فى مباراة الجولة الأولي أمام بهدف نظيف.

ويحتل منتخب نيجيريا قمة جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، يليه كل من غينيا ومدغشقر برصيد نقطة واحدة لكل منهما، وفى المركز الأخير منتخب بوروندي برصيد نقطة واحدة، بعد أن تعادل منتخب مدغشقر مع منتخب غينيا فى مباراة الجولة الأولي ضمن المجموعة الثانية التى تقام مبارياتها على استاد الإسكندرية.

يذكر أن لاعبي المنتخب الكاميرون قد هددوا قبل بدء بطولة كأس الأمم الأفريقية الحالية بعدم السفر إلى مصر بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية نظير التأهل للبطولة ولكن تدخلت الحكومة الكاميرونية وتم حل الأزمة وسيلتقى منتخب الكاميرون فى السابعة من مساء اليوم مع منتخب غينيا بيساو فى افتتاح المجموعة السادسة التى تقام مبارياتها على استاد الإسماعيلية.