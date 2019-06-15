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عاجل| اختيار الخطيب وصامويل إيتو و3 آخرين سفراء لأمم أفريقيا 2019

كتب أشرف ركن الدينفي آخر تحديث
عاجل| اختيار الخطيب وصامويل إيتو و3 آخرين سفراء لأمم أفريقيا 2019
محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي سفيرا لأمم أفريقيا 2019 مصر

كشفت مصادر خاصة بإدارة النادي الأهلي أنه تم تلقي بريد إلكتروني منذ قليل يفيد اختيار الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي سفيرا لأمم أفريقيا المقامة في مصر 2019، وتبدأ يوم 21 يونيو وتنتهي في 19 يوليو من العام نفسه.

اختيار الخطيب وإيتو سفراء أمم أفريقيا 2019

وقالت المصادر نفسها: إن الكاف اختار الكابتن محمود الخطيب ومعه 4 لاعبين سابقين على منهم وعلى رأسهم الكاتبن صامويل إيتو نجم الكاميرون السابق؛ بسبب اسمه وشعبيته الجارفة داخل القارة السمراء .

اللاعب الكاميروني صامويل إيتو
اللاعب الكاميروني صامويل إيتو سفيرا لأمم أفريقيا 2019 مصر

دعوة رسمية للخطيب

ويذكر أن تلقى الخطيب دعوة رسمية بحضور الحفل الخاص بافتتاح البطولة يوم الجمعة المقبلة بين مصر وزيمبابوي على أرضية إستاد القاهرة.

24 فريقا يشارك في أمم أفريقيا 2019

تشهد بطولة أمم أفريقيا 2019 المقامة في مصر لأول مرة مشاركة 24 منتخبا، تستضيف القاهرة مجموعتين منها وتستضيف باقي المحافظات كل محافظة على حدة مجموعة واحدة.

عن الكاتب

أشرف ركن الدين

أهوى السفر والشطرنج، وأومن أن النجاح هو قدرتك على فعل ما لم يستطع غيرك فعله في وقت قصير وبجودة ممتازة

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