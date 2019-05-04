عاجل| اصابة محمد صلاح بارتجاج في المخ في مباراة ليفربول ونيوكاسل

خرج الدولي المصري محمد صلاح مصابا بارتجاج في المخ في اللقاء الذي جمع ليفربول الانجليزي ونيوكاسل الانجليزي في اطار مسابقة الدوري الممتاز الجولة 37 أثر تدخل قوي مع حارس نيوكاسل ليغادر محمد صلاح الملعب مصابا وسط تصفيق كبير من جمهور نيوكاسل لمحمد صلاح لما قدمة من مستوى كبير في المباراة وإحرازه للهداف الثاني بطريقة جميلة جدا.

مباراة ليفربول ونيوكاسل

انتهت المباراة بفوز فريق ليفربول بنتيجة 3/2 في آخر الدقائق ليتصدر جدول الترتيب بقارق نقطتين عن فريق مانشستر سيتي الذي يتبقى له مباراة ضد فريق ليستر سيتي غدا

ترتيب الدوري الانجليزي بعد فوز ليفربول على نيوكاسل

ترتيب الهدافين للدوري الانجليزي

الترتيب اللاعب الأهداف 1 محمد صلاح – ليفربول 22 =2 ساديو ماني – ليفربول 20 =2 سيرخيو أجويرو – مانشستر سيتي 20 4 بيير-إيميريك أوباميانج – آرسنال 19 5 جيمي فاردي – ليستر سيتي 18 =6 هاري كين – توتنهام 17 =6 رحيم ستيرلينج – مانشستر سيتي 17 8 إيدين هازارد – تشيلسي 16

فزع وخوف كبير لدى جماهير ليفربول بسبب اصابة محمد صلاح الخطيرة وخروجة محمولا من أرضية الملعب وبالتحديد قبل مباراة العودة أمام برشلونة التي يريد الجمهور فيها الانتقام والعودة أمام رفقاء ميسي.

حزن كبير يخيم على الجماهير بعد اصابة صلاح

اصابة محمد صلاح أفزعت جمهور ليفربول والجماهير المصرية بالتحديد بعد الاصابة الخطيرة التي تعرض لها صلاح وخروجة محمولا من أرضية الملعب وبكاء كبير لمحمد صلاح أثناء الاستفاقة من الارتطام مع حارس نيوكاسل.