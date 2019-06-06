عاجل| القبض على رئيس الكاف أحمد أحمد في باريس

في خبر عاجل ومُفاجئ أعلنت وسائل الإعلام المُختلفة أنه قد تم صباح اليوم القبض على رئيس الكاف أحمد أحمد رئيس الإتحاد الإفريقي لكرة القدم في مقر إقامته في باريس على هامش حضوره للمؤتمر الدولي للإتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” هذا وفقاً لتقارير فرنسية بخصوص هذا الشأن. جاء في تلك التقارير التي أعلنتها مجلة جون أفريك الفرنسية بأنه قد تم إلقاء القبض على أحمد أحمد رئيس الإتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” صباح اليوم في تمام الساعة الـ 8:30 صباحاً وذلك من أجل الاستماع إلى أقواله في تهم فساد مالية موجهة إليه وذلك من قبل المكتب المركزي لمكافحة الفساد والجرائم المالية.

القبض على رئيس الإتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”

وأوضح التقرير الحصري للمجلة الفرنسية أنه وفقا لمعلوماتها فقد تم القبض على رئيس الاتحاد الإفريقي بسبب إلغاء العقد المبرم من جانب (كاف) والشركة الألمانية المصنعة للمعدات الرياضية (بوما) لوجود شبهة فساد مالي في التعاقد لصالح شركة تيكنيكال ستيل الفرنسية.

سبب القبض على رئيس الكاف أحمد أحمد

هذا وجاء في تقرير المجلة الفرنسية أنه تم إلقاء القبض على أحمد أحمد بتهم فساد بشأن التعاقد المبرم بين “كاف” و “بوما” والذي تم إلغائه وذلك لوجود شبهة فساد مالي في التعاقد الذي تم لاحقاً في التعاقد بين “كاف” و “شركة تيكنيكال ستيل الفرنسية” وذلك بناء على بلاغ من السكرتير العام للاتحاد الإفريقي سابقاً عمرو فهمي فقد تم اختيار تلك الشركة بتكلفة تصل إلى 830 ألف دولار مُلمحاً أن ذلك قد تم بسبب العلاقة بين أحمد أحمد وأحد قيادات شركة تيكنيكال ستيل الفرنسية الشركة الفرنسية.

تجدر الإشارة بأن أحمد أحمد كان قد رد على تلك الاتهامات سابقاً بقولة أن “جميع القرارات اتخذت جماعية وبشفافية”. هذا ويتعرض الكاف لموجات من الهجوم القوية خلال الفترة الماضية آخرها بسبب ماحدث في مُباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي تم أخذ قرار بإعادتها يوم أمس في موعد ومكان يتحدد لاحقاً بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية مصر 2019.