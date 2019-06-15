عاجل: اللجنة الأوليمبية تعلن بطلان انتخابات الزمالك التكميلية وعدم قانونيتها

قال “يحيى دعبس” عضو اللجنة الأوليمبية إن الانتخابات التكميلية التي دعا إليها رئيس نادي الزمالك غير قانونية وباطلة ولا يجوز إقامتها من الأساس.

وكان رئيس نادي الزمالك قد دعا اليوم إلى انتخابات تكميلية على أربعة مقاعد منها ثلاثة لأعضاء مجلس الإدارة والرابع لأمين الصندوق، وأكد دعبس أنها باطلة كلها باستثناء مقعد أمين الصندوق.

وقال دعبس إن لائحة نادي الزمالك التي نُشرت في الجريدة الرسمية وتم اعتمادها رسمياً تقضي بعدم جواز إجراء انتخابات على أعضاء مجلس الإدارة من الأساس وتقضي بأن يستمر الأعضاء الحاليون حتى انتهاء فترتهم