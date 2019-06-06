عاجل| بدون ضمانات الإفراج عن أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم

أعلنت منذ لحظات السلطات الفرنسية، عن الإفراج وإطلاق سراح الملجاشي أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بعد أن تم القبض عليه صباح اليوم، في العاصمة الفرنسية باريس، وأفرجت عنه هيئة التحقيق دون أي ضمانات أو عقوبات أو حتى الإفصاح عن التفاصيل الخاصة بجلسة التحقيقات.

إلقاء القبض على رئيس الكاف في باريس

ويذكر أنه تم إلقاء القبض على أحمد أحمد اليوم، في باريس على خلفية تهم فساد، إذ تم توجيه تهم له بتسهيل تعاقد الكاف مع شركة «Technical Steel»، للأدوات الرياضية؛ لعلاقة الصداقة القوية بينه وبين رئيس الشركة.

بلاغ ضد رئيس الكاف بالفساد

وجاء القبض على أحمد أحمد رئيس كاف نتيجة ما تقدم به السكرتير السابق للاتحاد الأفريقي امصري عمر فهمي واتهم فيه رئيس الكاف بإجراء صفقات لصالحه ووجود فساد.

افتتاح كأس العالم للسيدات في باريس

وكان أحمد، موجودا في باريس، لحضور افتتاح كأس العالم للسيدات والذي سينطلقق غداً، في العاصمة الفرنسية باريس.