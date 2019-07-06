عاجل: جنش يجري العملة الجراحية الخاصة بإصابتة بنجاح في المانيا

أجري حارس مرمي المنتخب المصري، محمود عبد الرحيم جنش العملية الجراحية الخاصة بإصابتة الاخيرة التي تعرض لها خلال تدريب المنتخب بقطع في وتر أكيلس، حيث أعلن طبيب المنتخب المصري لكرة القدم، الدكتور محمد أبو العلا، عن نجاح العملية الجراحية الخاصة بإصابتة.

وقد أعلن طبيب المنتخب المصري، خلال تصريحات صحفية اليوم عن نجاح العملية الجراحية الخاصة باللاعب، وغادر حارس مرمي المنتخب محمود عبد الرحيم جنش غرفة العمليات، في المستشفي الالمانية.

كما أشار ابو العلا طبيب المنتخب المصري، عن تواصلة بشكل مباشر مع الطبيب الذي قام بإجراء العملية الجراحية الخاصة به وهي قطع في وتر أكيلس، والذي بدورة قد أكد علي نجاح العملية الجراحية، واستقرار حالة اللاعب بعد خروجة من غرفة العمليات.

وجب الذكر ان حارس مرمي المنتخب المصري، محمود عبد الرحيم “جنش” قد أصيب بقطع في وتر أكيلس، خلال تدريبات المنتخب قبل مواجهة منتخب أوغندا الماضية ضمن مباريات دور المجموعات، من البطولة الافريقية المقامة علي الاراضي المصرية هذا العام.

ومن المقرر ان يواجه المنتخب المصري منتخب جنوب افريقيا في دور الستة عشر من بطولة امم افريقيا، يوم السبت المقبل في مواجهة قوية.

الجدير بالذكر ان جهاز المنتخب الوطني قد قام بأستدعاء الحارس محمود أبو جبل لينضم الي قائمة حراسة مرمي المنتخب مع حارس النادي الاهلي محمد الشناوي، وحارس نادري بيراميدز أحمد الشناوي.