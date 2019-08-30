عاجل حالة عمرو زكي الصحية الأن بعد الحادث

40 غرزة في الرأس، و 13 غرزة في القدم، وشروخ في 3 ضلوع الصدر، و شرخ في الحوض، إصابات اللاعب عمرو زكي، المتواجد حالياً في المستشفي الجوي بشارع التسعين في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، وكان الحادث تم في فجر الجمعة حينما كان يسير عمرو مسرعاً بسيارته أمام بورتو جولف مارينا بالساحل الشمالي، حيث صدمته سيارة ميكروباص من الخلف مما أدي ألي أن تطير سيارة عمرو زكي وتلف في الهواء مما أدي إلي تهشم السيارة بالكامل وبداخلها اللاعب عمرو زكي.

وفي مكالمة تليفونية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية علي قناة MBC مصر، صرح صابر زكي شقيق اللاعب عمرو زكي أنه متواجد حالياً مع شقيقه في المستشفى وأن شقيقة ابتدأ أن يتكلم خفيفاً وببطء وأن حالته مستقرة.

وُلِد عمرو زكي 1 أبريل عام 1983 في المنصورة وهو لاعب كرة قدم سابق لُقب بالبلدوزر وكان ابتدأ اللعب في أول حياته الكروية في نادي المنصورة ثم انتقل إلى نادي إنبي وهو في سن العشرين مقابل مبلغ خيالي في ذلك الوقت مليون ونصف، واشترك مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية عام 2006، ثم تصفيات كأس العالم وبعد ذلك أحترف في روسيا ثم عاد وتعاقد مع نادي الزمالك، ثم اعتزل في عام 2015.

وشارك عمرو زكي فنياً في فيلم سينمائي يحمل عنوان الزمهلاوية الذي يتناول قصة العلاقة بين جمهور النادي الأهلي وجمهور نادي الزمالك، وظهر عمرو زكي في هذا الفيلم بشخصيته الحقيقية.