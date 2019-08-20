عاجل| رئيس الزمالك يسخر من الخطيب والأهلي

سخر مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، من هجوم النادي الأهلي على جهاد جريشة الحكم الدولى ، ومطالبة إدارة الأحمر بإبعاده خلال الموسم المقبل عن المباريات ، سائلا بتهكم: هو جهاد جريشة كان السبب في خسارة الأهلي بخماسية في دوري أبطال أفريقيا أما صن داونز؟

مرتضى منصور يسخر من الخطيب

كما سخر رئيس نادي الزمالك من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي أثناء المؤتمر الصحفي المقام الآن في ميت عقبة بنادي الزمالك خلال تقديم المدير الفني الجديد قائلا: «الخطيب ثقافته محدودة مع احترامي له ومهارته فر رجليه، وأنا تاريخ وهو خلاص انتهى بعد اعتزاله».

مرتضى منصور يعلن تفاصيل التعاقد مع ميتشو

عقد اليوم الثلاثاء رئيس النادي الأبيض مرتضى منصور مؤتمرا صحفيا ؛ يعلن فيه عن تفاصيل العقد مع الصربي ميلوتين سريدوفيتش “ميتشو”، وتقديمه للفريق الأبيض والإعلام .

ميتشو صدق وعده

قال مرتضى منصور رئيس الزمالك: إن الصربي ميتشو صدق وعده معي ورفض أن يخلف وعده مع نادي الزمالك ويدرب الأهلي ، إذ إن بعض المسئولين في النادي الأحمر تواصلوا معه هاتفيا محاولين إقناعه وخطفه إلا أن الرجل محترم وقال : «أنا وعدت الزمالك وعلى وعده معه».