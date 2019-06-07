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عاجل – ريال مدريد يضم هازارد نجم تشيلسي ومنتخب بلجيكا

كتب محمود عطا اللهفي آخر تحديث
عاجل – ريال مدريد يضم هازارد نجم تشيلسي ومنتخب بلجيكا

أعلن نادي ريال مدريد العملاق الإسباني، عن ضم إيدن هازارد نجم وصانع ألعاب نادي تشيلسي ومنتخب بلجيكا، في واحدة من أقوى صفقات موسم الانتقالات الصيفية 2019، وأكد الريال أن هازارد وقع على عقود الدفاع عن ألوان الملكي حتى 2024، وسوف يعقد ريال مدريد مؤتمر صحفي عالمي الخميس القادم، للإعلان عن تفاصيل صفقة ضم نجم بلجيكا هازارد.

هذا ومن الجدير بالذكر، أن هازارد قد رفض التجديد لنادي تشيلسي، وأعلن في وقت سابق عن نيته لتمثيل نادي ريال مدريد وتحت قيادة المدير الفني المتميز زين الدين زيدان، يذكر أن هازارد صاحب 28 عام، قاد تشيلسي منذ أيام للفوز ببطولة الدوري الأوروبي.

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عن الكاتب

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكل يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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