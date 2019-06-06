عاجل| صلاح يغير أرقام هاتفه ويمنع اتحاد الكرة وأعضاء الجهاز الفني للمنتخب من التواصل معه

انتشرت أخبار منذ قليل عن مصادر داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر أن اللاعب محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، والمنتخب الوطني حرم جميع أعضاء الجهاز الفني للمنتخب، وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة من التواصل معه، وحدد خافيير أجيري كقناة اتصال وحيدة معه .

صلاح يغير أرقام هاتفه

وكشفت المصادر أن صلاح استبدل أرقام هاتفه، وتواصل مع خافيير أجيري؛ وطلب منه ألا يعطي رقمه الخاص لأي من أعضاء الجهاز الفني أو أعضاء الجبلاية، ما أثار غضب الكثير من المسئولين واعتبروها خطوة من نجم ليفربول في التعالي عليهم، رغام الصداقة والعلاقة الطيبة التي تربطهم منذ كان لاعبًا في منتخب الشباب وقبل أن يبدأ مسيرته الاحترافية.

سبب منع صلاح من التواصل مع اتحاد الكرة

وأوضحت المصادر أن صلاح بعد الأزمات التي أقحمه فيها اتحاد الكرة الخاصة بعقود الرعاية في الفترات الماضية، هي السبب وراء رفض صلاح التواصل بمسئولي الجبلاية، أما بالنسبة لأعضاء الجهاز المعاون لأجيري فرفضت المصادر تفسير السر فيها.

غضب صلاح من عدم خروجه لصلاة العيد

ويذكر أن صلاح عبر عن غضبه أول أيام العيد، بسبب حصار بعض الصحفيين، ومعجبيه من أهالي نجريج وغيرها لمنزله أثناء خروجه لأداء صلاة العيد.

وقال صلاح في تويتة نشرها على حسابه الشخصي أن ما شاهد لا يعبر عن حب الناس بقدر ما هو «قلة احترام وعدم احترافية، وعدم مراعاة خصوصيته».

مجموعة المنتخب المصري

وكان المنتخب المصري قد وقع في المجموعة الأولى مع الكونغو، وأوغندا، وزيمبابوي، وينطلق مساء اليوم معسكر المنتخب المصري استعدادًا لبطولة أمم إفريقيا التي ستبدأ 21 يونيو الجاري.