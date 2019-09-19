عاجل| قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

قرر اتحاد الكرة منذ قليل متمثلا في لجنة المسابقات أنه حال تعادل الأهلي والزمالك في مباراة السوبر اليوم الجمعة في الوقت الأصلي من المباراة يتم اللجوء إلى ركلات الترجيح مباشرة دون لعب وقت إضافي والذي مدته 30 دقيقة على شوطين.







ركلات الترجيح

وكانت لجنة المسابقات باتحاد الكرة قرر واستقرت على اللجوء إلى ركلات الترجيح مباشرة بعد انتهاء الوقت الأصلي من مباراة السوبر بين الأهلي بطل الدوري المصري والزمالك بطل الكأس للموسم 2017 – 2018، والتي من المقرر إقامتها اليوم الجمعة الساعة السابعة مساء.







فندق واحد يجمع الأهلي والزمالك

يقيم كل من الأهلي والزمالك في فندق واحد جمع بينهما قبل مباراة السوبر المصري المقرر لها اليوم الجمعة في تمام الساعة السابعة مساء، وهو فندق “قدرا”، وذلك بعد حرص كلا الناديين في اختيار ناد قريبا من ملعب برج العرب الذي تقام فيه المباراة، وذلك حرصا على إعداد أفضل قبل المباراة المهمة لكلا الفريقين.

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قائمة النادي الأهلي في السوبر المصري

قرر المدير الفني للنادي الأهلي رينيه فايلر أن يستعين بقائمة بها 24 لاعبا لمواجهة الزمالك في مباراة السوبر المصري؛ وهم:

شريف إكرامي – محمد الشناوي – علي لطفي – محمود متولي – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – رمضان صبحي – حمدي فتحي – صالح جمعة – وليد سليمان – حسين الشحات – عمرو السولية – مروان محسن – محمد مجدي أفشة – علي معلول – أحمد الشيخ – محمود وحيد – أحمد فتحي – حسام عاشور – صلاح محسن – جيرالدو – جونيور أجايي – أليو ديانج – محمد هاني.

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قائمة الزمالك في مباراة السوبر المصري

أما نادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو فكانت قائمة الفريق على النحو التالي:

محمد عواد- محمد أبو جبل- محمد صبحي في حراسة المرمي.

خط الدفاع: محمود علاء- محمد عبد الغني- محمود الونش- محمد عبدالسلام- حمدي النقاز- عبدالله جمعة- محمد عبدالشافي.

خط الوسط: طارق حامد- فرجانى ساسي- محمود عبدالعزيز- أحمد سيد زيزو- يوسف أوباما- محمود عبدالرازق شيكابالا- كريم بامبو- أشرف بن شرقي- إسلام جابر- إمام عاشور- محمد أونجم.

خط الهجوم: خالد بو طيب- عمر السعيد- مصطفي محمد.