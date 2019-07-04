عاجل| نادي بيراميدز يُعلن شراء سالم الشامسي خلفاً لتركي آل الشيخ

أعلن نادي بيراميدز (الأسيوطي سابقا) امتلاك رجل الأعمال سالم الشامسي، نائب تركي آل الشيخ السابق على أسهم نادي بيراميدز بالكامل، ليصبح هو مالك نادي بيراميدز في الفترة المقبلة، وجاء ذلك بعد إعلان تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفية بالمملكة العربية السعودية، ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم سابقاً عن نيته في إنهاء تجربة نادي بيراميدز بعدما قدم معه موسماً مميزاً في بطولة الدوري المصري، ونجح في بناء فريق قوي استطاع الفوز على قطبي الكرة المصرية.

مالك بيراميدز الجديد

والجدير بالذكر أن “آل الشيخ” قد أعلن من قبل انتقال ملكية النادي للشخص ذاته، وعاد في قراره بعد ضغط من المسؤولين واللاعبين في النادي من خلال فيديو انتشر بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومن ثم أعلن اليوم بيع النادي، وجاء بيان نادي بيراميدز الذي يعلن فيه ذلك: (يُسعدنا أن نعلن للجمهور الرياضي العربي بصفة عامة والجمهور المصري بصفة خاصة عن الاستحواذ الكامل للأستاذ سالم الشامسي على بيراميدز اف سي.

ويأتي هذا الاستحواذ انعاكسا للعلاقات المتميزة بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودعما لتجربة الاستثمار الرياضي في مصر والتي أثبتت التجربة العملية نجاحها، ويوجه المالك الجديد أسمى آيات الشكر إلى المالك السابق معالي المستشار تركي ال الشيخ على رؤيته الثاقبة وما بذله من مجهود كبير في سبيل إنجاح هذه التجربة). يُذكر أن نادي بيراميدز يحتل المركز الثاني في بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 70 نقطة يليه الزمالك برصيد 68 نقطة.