عاجل | نتيجة قرعة كأس الأمم الأفريقية 2019 والمزمع إقامتها في مصر

يتابع جماهير كرة القدم المصرية والأفريقية، بل والعالمية اليوم نتيجة قرعة كأس الأمم الأفريقية 2019، والمزمع عقدها خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو القادم بجمهورية مصر العربية، تم أجراء القرعة تحت سفح الهرم وسط حضور مكثف لنجوم كرة القدم من جميع بلاد العالم، وصل عددهم إلى 250 شخصية رياضية يمثلون 54 دولة، إلى جانب عدد من الرموز السياسية والوزراء، كانت مصر قد وجهت دعوة الحضور لعدد من أساطير كرة القدم الأفريقية والعالمية لحضور هذه الاحتفالية العالمية الكبيرة.

الطريق إلى تنظيم كأس الأمم الأفريقية 2019

فازت مصر بشرف تنظيم بطولة الأمم الأفريقية لعام 2019، بعد منافسة شرسة بينها وبين جنوب أفريقيا، إلا أن التصويت قد حسم النتيجة بفوز الملف المصري لتنظيم البطولة بفارق كبير عن الملف الجنوب أفريقي، ومنذ إعلان فوز مصر بتنظيم بطولة الأمم الأفريقية لعام 2019، وجميع أجهزة الدولة تعمل جاهدة لتنظيم وتجهيز كل المقومات اللازمة لنجاح البطولة.

أبرز الحضور لقرعة الأمم الأفريقية

يشهد حفل إعلان نتيجة القرعة عدد كبير من الرموز السياسية والتنفيذية في مقدمتهم رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، والسيدة فاطمة السمورة، الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم، ورئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، والكابتن هاني أبو ريده رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وعدد من الوزراء ورموز الدولة.

أما عن نجوم الرياضة، يحضر من مصر أسطورة الكرة المصرية ورئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، ومدرب منتخب مصر السابق حسن شحاته، وعدد كبير من اللاعبين الدوليين السابقين مثل حازم إمام وعماد متعب وعمرو زكي ومحمد شوقي.

ومن نجوم إفريقيا يايا توريه، والحاج ضيوف، ومصطفى حجي، وإيمانويل أمونيكي، ونجم الدفاع الكاميروني سونج.

أجواء حفل إعلان قرعة كأس الأمم الأفريقية

بدأ حفل إعلان قرعة الأمم الأفريقية بعرض فلم وثائقي يستعرض تطور البطولة منذ نشأتها.

بعدها تم دعوة رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم السيد أحمد أحمد، لإلقاء كلمته الافتتاحية والتي رحب فيها بالحضور.

ثم تلاها عرض استعراضي راقص على الأنغام الأفريقية.

وبعد ذلك تم عرض فلم وثائقي قصير عن مصر والمنشآت الرياضية التي ستقام عليها مباريات البطولة.

ثم قام رئيس اتحاد كرة القدم المصري السيد هاني أبو ريده بإلقاء كلمته التي رحب فيها بالحضور.

تلاها عرض غنائي استعراضي مصري قدمه فريق “فابريكا”.

وألقى معالي رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي كلمة نيابة عن الرئيس السيسي.

ثم عرض استعراضي جديد لفرقة “زوكارو”.

نتيجة قرعة كأس الأمم الأفريقية 2019

بدأ سحب الكرات التي تحتوي على أسماء الفرق المشاركة بواسطة الأمين العام للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، انتوني بفو، الذي استدعي كل من مصطفى حجي، والحاج ضيوف، وأحمد حسن، ويايا توري، وكانت نتيجة السحب هي الموضحة بالجدول التالي:

المجموعة الأولى المجموعة الثانية المجموعة الثالثة المجموعة الرابعة المجموعة الخامسة المجموعة السادسة مصر نيجريا السنغال المغرب تونس الكاميرون الكونغو غينيا الجزائر كوت دي فوار مالي غانا أوغندا مدغشقر كينيا جنوب أفريقيا موريتانيا بنين زيمبابوي بورندي تنزانيا ناميبيا أنجولا غينيا بيساو

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