عاجل| وفاة مهاجم الزمالك السابق أجوجو عن عمر يناهز 40 عاما

توفي جونيور أجوجو المهاجم الغاني والذي لعب في صفوف نادي الزمالك منذ عشر سنوات تقريبا، عن عمر يناهز الأربعين عاما (40) ، وهو في أحد مستشفيات العاصمة الإنجليزية لندن صبيحة اليوم الخميس الموافق 22-08-2019.

إصابة اللاعب بجلطة دماغية

يذكر أن أصيب اللاعب أجوجو المهاجم الغاني ولاعب نادي الزمالك السابق بجلطة دماغية ودخل على إثرها أحد المستشفيات لتلقي العلاج في عام 2015 وفقد اللاعب على إثر ذلك القدرة على الكلام والحركة.

أجوجو لاعب الزمالك موسم 2008 – 2009

يذكر أن لعب أجوجو في صفوف نادي الزمالك مهاجما للفريق موسم 2008 / 2009 ؛ ولعب مع الفريق نحو 15 مباراة واستطاع خلالها أن سجل 4 أهداف، ولم يكمل الموسم وتفاجأ مسئولو النادي بهروب اللاعب، كما أنه شارك مع منتخب بلاده غانا لكرة القدم منذ عام 2006 إلى عام 2010.

تدخل جراحي

دخل في اللاعب المستشفى متأثرا بجلطة دماغية قرر الدكتور المعالج إجراء تدخل جراحي حتى يتم استئصال التجلط الدموي، وبدأ بالفعل الطبيب في إجراءات نقله من المستشفى الجامعي، الساعة السادسة مساءً، إلى مستشفى آخر في جنوب غرب لندن.

تجدد خلايا المناطق التالفة بالدماغ

وأشارت الأطباء التي تتابع حالة اللاعب الغاني أجوجو إلى أن خلايا المناطق التالفة بدماغه تتجدد ، ومنها يكون في الإمكان عودة اللاعب لما كان عليه ، لكن غير معلوم التوقيت الذي تتجدد فيه الخلايا.