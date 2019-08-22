عاجل: وفاة مهاجم الزمالك السابق جونيور أجوجو عن عمر يناهز الـ 40 عام .. تعرف على أسباب الوفاة

جونيو أجوجو، نجم منتخب غانا ومهاجم نادي الزمالك السابق، وصاحب الأربعين عام الذي لعب في مجموعة من أكبر وأهم الدوريات العالمية والتي كان منها الدوري الانجليزي والإسكتلندي والمصري والأمريكي، توفى اليوم كما أعلن موقع “غانا ويب” في خبر مَثّل صدمه للكثيرين من متابعي وعشاق كرة القدم حول العالم والذين تعلقوا بالنجم الغاني الراحل الذي بدأ مسيرته في نادي شيفلد الانجليزي عام 1997 وهو في سن الثامنة عشر.

وفاة جونيور أجوجو هاجم الزمالك السابق

انتقل اللاعب الراحل أجوجو بين عدة أندية خلال مسيرته الكروية التي بدأت بنادي شيفلد الانجليزي، لينتقل بعده في شكل أعارة إلى نادي أولد هام اتلتيك ثم تشستر سيتي، ثم لعب في مجموعة من أندية الدوري الأمريكي لكرة القدم، ليعود بعدها إلى الدوري الانجليزي، ثم الانتقال للعب ضمن صفوف نادي الزمالك المصري خلال دوري عام 2008- 2009، ثم ينتقل مرة أخرى إلى الدوري الانجليزي.

كما أعتبر الكثير من النقاد ومتابعي الشأن الكروي أجوجو من أهم النجوم الذين مثلوا المنتخب الغاني لكرة القدم والذي لعب ضمن صفوفه خلال سنوات طويلة وشارك معه في العديد من البطولات.

سبب وفاة جونيور أجوجو

هذا وقد ذكر موقع “غانا ويب” الذي نقل خبر الوفاة أن سبب وفاة النجم الغاني يرجع إلى إصابته بجلطة دماغية منذ عام 2015، دخل على إثرها إحدى المستشفيات منذ ذلك التاريخ وتسبب في تدهور حالته الصحية بشكل كبير ومن ثم وفاته عن عمر يناهز الـ 40 عام.