عبد الفتاح أدم ينضم للعالمي مقابل 20 مليون “كاش” بعد صراع مع العميد تعرف على تفاصيل الصفقة

متابعي موقعنا المتميز كلمة دوت أورج في المملكة العربية السعودية، يسعدنا أن نتواصل معكم اليوم من خلال هذا المقال، عن انتقالات اللاعبين في الدوري السعودي للمحترفين، والتي اشتعلت مؤخراً بين الأندية السعودية خاصتا الأندية ذات الشعبية الكبيرة، والتي ينتظر جماهيرها التدعيم بأفضل اللاعبين لتكون في الصدارة للدوري السعودي للمحترفين وتفوز باللقب.

أعلن نادي النصر السعودي نجاحه في ضم اللاعب عبد الفتاح أدم، من نادي التعاون السعودي لمدة 5 سنوات، لتدعيم خط هجوم العالمي في الموسم الجديد، والسعي للمحافظة على اللقب الغالي.

تفاصيل انتقال مهاجم التعاون إلي العالمي

بعد صراع كبير بين النصر العالمي، والاتحاد العميد، للظفر بمهاجم محلي قوي، نجح النصر في إنهاء صفقة عبد الفتاح أدم، لاعب التعاون السابق لمدة 5 سنوات بقيمة 20 مليون ريال سعودي، تم دفعها كاش دفعة واحدة، وهو نفس المبلغ الذي عرضه الاتحاد، ولكن الاتحاد كان سيدفع المبلغ على أقساط،بالإضافة إلي أن عدم التزام الاتحاد، مع التعاون في تسديد مستحقات مالية في انتقالات لاعبين سابقين أدت إلي عدم إتمام الصفقة.

نبذه عن لاعب العالمي الجديد عبد الفتاح أدم

لعب في بدايته مع نادي الجبيل عام 2014، وحقق لقب هداف دوري الدرجة الأولى لموسمين متتاليين، وفي عام 2017 انتقل من نادي الجبيل إلي نادي الحزم، ولعب في صفوفه نصف موسم فقط، قبل أن يكتشفه التعاون ويضمه لصفوف، ولعب مع التعاون موسم ونصف، ثم أعلن مؤخراً عن انتقاله إلي العالمي، من الموسم القادم لمدة خمس سنوات قادمة ويعتبر اللاعب مكسب كبير لنادي النصر.