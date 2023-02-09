عبد الواحد سيسوكو لاعب القادسية رقم 28.. تعرف إلى السيرة الذاتية له

نجح نادي القادسية في ضم الفرنسي عبد الواحد سيسوكو خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية يناير 2023، هذا ونُقدم لكم نبذة من السيرة الذاتية للفرنسي عبد الواحد سيسوكو لاعب القادسية الجديد رقم 28، وأهم إنجازات هذا اللاعب، والأندية التي لعب لها من قبل.
معلومات عن عبد الواحد سيسوكو لاعب القادسية الجديد
- عبد الواحد سيسوكو لاعب القادسية رقم 28 من مواليد مدينة تروا الفرنسية عام 1990 (33 عامًا).
- يلعب في خط الوسط، كما يستطيع اللعب في خط الدفاع.
- عبد الواحد سيسوكو ليس بغريب عن الدوري الكويتي، فقد لعب لنادي الكويت خلال الفترة من 2019 حتى 2021، لعب للكويت 26 مباراة وسجل 3 أهداف.
- لعب هذا اللاعب لمنتخب فرنسا تحت 20 سنة.
- لدأ مسيرته مع نادي تروا الفرنسي.
- لعب لنادي أودينيزي الإيطالي.
- لعب عبد الواحد سيسوكو لعدد من الأندية الإسبانية منها مايوركا، لعب لهذا النادي 34 مباراة وسجل 3 أهداف.
- لعب لنادي أكهيسار سبور التركي 82 مباراة وسجل هدفين، حقق مع هذا النادي لقبين، الأول كأس تركيا 2018، الثاني كأس السوبر التركي 2018.
- معلومات عن محمود المرضي لاعب القادسية الكويتي
- لعب لنادي أتلتيكو اوتاوا الكندي 25 مباراة، حقق مع هذا النادي لقب الدوري الكندي 2022.