عرض الاتحاد السعودي لضم “طارق حامد”.. أمير مرتضى منصور يرد

بعد تداول أنباء قوية عن تقدم نادي الاتحاد السعودي بعرض رسمي لضم نجم منتخب مصر ونادي الزمالك طارق حامد، نشر أمير مرتضى منصور مدير الكرة بنادي الزمالك تغريدة رسمية على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، لم يذكر فيها اسم طارق حامد، وقال أمير مرتضى “قوام الفريق الأساسي ليس للبيع مهما كانت المغريات”، مضيفا “الصفقة الأكبر والأهم هي الحفاظ على لاعبي الفريق الدوليين”، مؤكدا أن إدارة الزمالك تحترم رغبة اللاعبين، ولكن لنادي الزمالك الأولوية في كل وجميع الأحوال.

هذا ويبدو من تغريدة مدير الكرة بنادي الزمالك، أنه متمسك بالنجم طارق حامد وبكل قوام الفريق الأساسي وخاصة اللاعبين الدوليين بالزمالك، وكانت مصادر مقربة من نادي الزمالك، ومصادر سعودية ، قد أكدت تقدم نادي اتحاد جدة السعودي، بعرض رسمي لضم طارق حامد لمدة موسم على سبيل الإعارة، مقابل 2 مليون دولار للزمالك، و1.3 مليون دولار للاعب، وقد تم التأكيد أن اللاعب وافق وفي انتظار موافقة مجلس الإدارة، ومن المرتقب أن تشهد مسألة عرض الاتحاد السعودي لضم طارق حامد تطورات كثيرة خلال الساعات القليلة القادمة.