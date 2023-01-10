عضو مجلس إدارة زعيم الثغر يتحدث عن صفقة مروان عطية

قال محمد أحمد سلامة عضو مجلس إدارة نادى الإتحاد السكندرى أن مروان عطية أصبح فى النادى الأهلى بنسبة كبيرة .

وأكد عضو إدارة زعيم الثغر فى تصريح لبرنامج جمهور التالتة عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس 2 أن اللاعب أبدى رغبته باللعب فى النادى الأهلى، مؤكدًا على حصول الفريق السكندري على خدمات محمد محمود و عمار حمدى ضمن صفقة مروان عطية .

وجاءت بداية مروان عطية الكروية داخل جدران نادي الاتحاد السكندري، وذلك في موسم 2019/2020، حيث شارك اللاعب في 94 مباراة بإجمالي 6 آلاف و536 دقائق لعب مع زعيم الثغر سجل خلالها هدفا واحدا، وصنع 6 أهداف أخرى لزملائه.

ويعد مروان عطية من مواليد الأول من أغسطس عام 1998 ويبلغ عمره 24 عاما، فيما تبلغ القيمة التسويقية للاعب الاتحاد السكندري 250 ألف يورو طبقا لموقع الإحصائيات “ترانسفير ماركت”، ويلعب مروان كخط وسط مدافع.

جذب مروان عطية الأنظار إليه بعد انضمامه إلى منتخب الفراعنة خلال فترة تولي البرتغالي كارلوس كيروش المسؤولية الفنية للمنتخب الوطني، ليلفت الأنظار إلى لاعب الاتحاد خلال الموسم الماضي، ومنذ ذلك الحين زاد اهتمام أندية القمة بالحصول على خدمات اللاعب.