عقد التحدي: الاتحاد السعودي يتعاقد مع البرتغالي كونسيساو بشروط صارمة وإعلان الصفقة خلال أيام

حسم نادي الاتحاد السعودي اتفاقه مع المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو لتولي القيادة الفنية للفريق خلفًا للمدرب الفرنسي لوران بلان، بعد سلسلة من النتائج المخيبة آخرها الخسارة أمام النصر في دوري روشن للمحترفين.

الصفقة المنتظرة، التي وُصفت في وسائل الإعلام بـ “عقد التحدي”، تحمل في طياتها شروطًا غير تقليدية وضعها النادي لضمان تحقيق نتائج سريعة وملموسة خلال الفترة المقبلة.

كونسيساو يخلف لوران بلان بعد سلسلة من النتائج السلبية

جاء قرار إدارة الاتحاد بالتغيير الفني بعد تراجع أداء الفريق وابتعاده عن المنافسة في المراكز المتقدمة، حيث فشل المدرب الفرنسي لوران بلان في تحقيق التوازن المطلوب داخل التشكيلة.

وبحسب مصادر مقربة، كان الهدف من التغيير هو ضخ دماء جديدة في الجهاز الفني تمنح الفريق طابعًا أكثر انضباطًا وحماسًا، وهو ما وجدته الإدارة في شخصية كونسيساو، الذي يُعرف بأسلوبه الصارم وقدرته على تحفيز اللاعبين.

تفاصيل عقد “التحدي” بين الاتحاد وكونسيساو

مدة العقد: موسمان ونصف الموسم تبدأ من أكتوبر 2025.

شرط جزائي مشروط بالإنجاز: يحق للمدرب كونسيساو المطالبة بشرط جزائي في حال رغب في إنهاء العقد مبكرًا، إذا أنهى الفريق الدوري ضمن المراكز الثلاثة الأولى.

إقالة دون تعويض: في حال فشل الفريق في تحقيق أحد المراكز الثلاثة الأولى، يحق للنادي إقالة المدرب دون دفع أي تعويضات أو شروط جزائية.

مكافآت خاصة: يحصل كونسيساو على مكافآت مالية مغرية في حال تتويج الاتحاد بأي من البطولات الثلاث الكبرى:

دوري روشن السعودي للمحترفين

كأس خادم الحرمين الشريفين

دوري أبطال آسيا

شروط أداء صارمة:

يتضمن العقد بنودًا رقابية تتيح لإدارة الاتحاد تقييم الأداء بشكل دوري لضمان الالتزام بخطط التطوير الفنية.

التزام انضباطي:

يُلزم العقد المدرب بتطبيق **نظام انضباط صارم** داخل الفريق ومنع أي تجاوزات سلوكية أو فنية من اللاعبين.

مكافآت مغرية في حال التتويج بالبطولات الكبرى

يشمل العقد أيضًا **حوافز مالية خاصة** للمدرب كونسيساو في حال تتويج الفريق بأي من البطولات الثلاث الكبرى:

دوري روشن السعودي للمحترفين

كأس خادم الحرمين الشريفين

دوري أبطال آسيا للنخبة

وتُعد هذه المكافآت بمثابة دافع إضافي للمدرب البرتغالي لتحقيق إنجازات سريعة تعيد العميد إلى المنافسة القارية والمحلية.

كونسيساو يبدأ أول تجربة تدريبية خارج أوروبا

تُعتبر هذه التجربة الأولى خارج القارة الأوروبية للمدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو، الذي سبق له تدريب عدد من الأندية الأوروبية، آخرها ميلان الإيطالي قبل رحيله بنهاية الموسم الماضي بعد موسم متواضع في الدوري المحلي.

ويسعى كونسيساو عبر بوابة الاتحاد السعودي إلى كتابة فصل جديد في مسيرته التدريبية، معتمدًا على خبرته الواسعة في التعامل مع النجوم والفرق الكبرى.

