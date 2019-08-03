عقوبات بالجملة على الراقي قبل مواجهة الزعيم الثلاثاء القادم في ثمن نهائي دوري أبطال أسيا لكرة القدم تعرف عليها

متابعينا الأعزاء داخل المملكة العربية السعودية، من خلال موقعنا المتميز كلمة دوت أورج، يسعدنا أن نكون معكم اليوم من خلال هذا المقال، للحديث عن موضوع يشغل بال المحبيين والعاشقين للراقي السعودي نادي أهلي جدة، الذي وقع عليه الاتحاد الأسيوي لكرة القدم اليوم عقوبات كبيرة، نتيجة الشغب الجماهيري في مباراة نادي باختا كور الأوزبكي في مباراة، الجولة السادسة من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أسيا.

الاتحاد الأسيوي لكرة القدم يرسل خطاباً إلي النادي الأهلي السعودي بالعقوبات الموقعة عليه، بسبب شغب جماهير النادي الأهلي في مباراة الفريق الأوزبكي في دور المجموعات، ونحن سنقدم لكم كافة تفاصيل العقوبات وتوزيعها وأسبابها.

تعرف على توزيع عقوبات الاتحاد الأسيوي على النادي الأهلي

12000 دولار : عقوبة عمر السومة بسبب عدم حضوره المؤتمر الصحفي بعد المباراة.

10000 دولار: عقوبة محمد العويس بسبب عدم حضوره المؤتمر الصحفي بعد المباراة.

7500 دولار : بسبب رمي علب الماء في أرضية ملعب المباراة.

1000 دولار: بسبب تأخر بدء المباراة.

سبب عقوبة الاتحاد الأسيوي ضد أهلي جدة السعودي

تضمن خطاب الاتحاد الأسيوي لكرة القدم أن أسباب العقوبة وقدرها 30000 دولار، جاءت بسبب شغب جماهير النادي الأهلي السعودي في مباراة باختا كور الأوزبكي في مباراة الجولة السادسة من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أسيا، وعدم حضور المؤتمر الصحفي عقب اللقاء للمدير الفني و كابتن الفريق، وأيضاً نتيجة تأخر بدء المباراة.

تحذير الاتحاد الأسيوي للأهلي

حذر الاتحاد الأسيوي لكرة القدم النادي الأهلي من تكرار تلك الأفعال، في المباريات القادمة وقال أنه في حالة تكرار ذلك ستكون العقوبات أشد على الفريق في الأدوار القادمة.