على مسئولية رئيس المصري .. إيهاب جلال يرفض تدريب المنتخب الوطنى

فى تصريح مفاجئ للأستاذ سمير حلبية رئيس النادي المصري البورسعيد، أكد فيه بأن إيهاب جلال المدير الفنى لفريق المصري البورسعيدي قد أبلغ اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الأستاذ عمرو الجنايني بأنه يرفض تدريب المنتخب الوطنى خلال الفترة المقبلة.







وقد أضاف الأستاذ سمير حلبية فى تصريحاته بأن الكابتن إيهاب جلال قد عاد إلى مدينة بورسعيد مساء أمس وقاد تدريب فريق المصري البورسعيدي من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة العاشرة مساءً، وقد أبلغ لاعبي المصري البورسعيدي بانه مستمر فى الإدارة الفنية للفريق، وأنه قام بإغلاق تليفونه المحمول وذلك للتركيز فى مباراة المصري مع حرس الحدود فى افتتاح بطولة الدوري المصري.

وصرح الأستاذ سمير حلبية رئيس النادي المصري البورسعيدي بأن اللجنة الخماسية المؤقتة التى تدير شئون الاتحاد المصري لكرة القدم تهدم الكرة المصرية، ومحدش فيهم فاهم حاجة نهائياً عن الوضع الحالى لكرة القدم فى مصر، وأن اتحاد الكرة المؤقت يدير شئون الكرة أسوء من السابق، ويسيطر عليه العشوائية وعدم الاتزان فى اتخاذ القرارات.







وعن الأسباب التى دفعت الكابتن إيهاب جلال وجعلته يرفض تدريب المنتخب المصري أن إيهاب جلال قد أصيب بالضيق من طريقة المفاوضات معه وعدم الاستقرار على رأي واحد والعشوائية فى الاختيار، وأن هذه اللجنة لا تصلح لادارة اتحاد الكرة، وأن إيهاب جلال سوف يستكمل تدريباته مع فريق المصري البورسعيدي بعدما اعاد تشكيل الفريق بالكامل واختار اللاعبين حسب رؤيته الفنية، وأنه فى حالة التعاقد مع مدير فنى أخر سوف يؤثر ذلك على الفريق.

وكانت أنباء قد تم تداولها فى جميع المواقع الإلكترونية ومواقع الواصل الاجتماعي تفيد باستقرار اللجنة الخماسية على تولي الكابتن إيهاب جلال الإدارة الفنية لمنتخب مصر ويعاونه حمد إبراهيم، وطارق مصطفى، ومصطفى كمال مدرب لحراس المرمي، ومحمد شوقى، وعماد متعب مديراً لمنتخب مصر الوطني.