عمان ضد قطر.. ماذا يقول التاريخ عن أرقام لقاءات المنتخبين

موعد مباراة منتخب عمان ضد المنتخب القطري القادمة سوف يكون يوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025 في افتتاحية مباريات المجموعة الأولى من ملحق تصفيات كأس العالم عن قارة آسيا، تلك المجموعة التي تضم أيضا إلى جانب عمان وقطر المنتخب الإماراتي، يذكر أن منتخب واحد سوف يتأهل لكأس العالم عن تلك المجموعة، في حين يتقابل الثاني مع ثاني المجموعة الثانية للفوز ببطاقة التأهل للملحق العالمي.

مباراة عمان وقطر تاريخيًا

المباراة بين عمان وقطر القادمة سوف تكون المباراة رقم 36 بين المنتخبين بعدما ألتقيا من قبل 35 مرة، منتخب عمان فاز في 7 مباريات، منتخب قطر فاز في 19 مباراة، كان التاعدل حاضرًا في 7 مباريات.

آخر مباراة جمعت عمان وقطر كانت في خليجي 2024 وفاز المنتخب العماني وقتها 2-1، كما تقابل المنتخبين في تصفيات كأس العالم 2022 مرتين، وفاز بهما المنتخب القطري 1-0 و 2-1.