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عمرو وردة| محمد صلاح فتش هاتفي ودعمني بشدة وزملائي بالمنتخب لأني مظلوم

بواسطة سمير زيادة
عمرو وردة| محمد صلاح فتش هاتفي ودعمني بشدة وزملائي بالمنتخب لأني مظلوم عمرو وردة| محمد صلاح فتش هاتفي ودعمني بشدة وزملائي بالمنتخب لأني مظلوم

خلال مشاركته في برنامج “اللعيب” المذاع على قناة ” ام بي سي مصر” كشف اللاعب المصري عمرو وردة لاعب نادي فولوس اليوناني، عن الظلم الذي لحقه في واقعة التحرش قبل سنتين التي ارتبط اسمه بها، وتفاصيل عديدة صاحبت الجدل الذي أثارته الواقعة نتيجة اتهامه بالتحرش بفتاة قامت بنشر رسائل فاضحة متبادلة بينهما، كان نتيجتها حرمانه من المشاركة مع منتخب مصر.

1 عمرو وردة
2 أنا مظلوم ومحمد صلاح فتش هاتفي
3 أُجبرت على نشر فيديو اعتذار

عمرو وردة

عمرو وردة| محمد صلاح فتش هاتفي ودعمني بشدة وزملائي بالمنتخب لأني مظلوم
عمرو وردة| محمد صلاح فتش هاتفي ودعمني بشدة وزملائي بالمنتخب لأني مظلوم

  أنا مظلوم ومحمد صلاح فتش هاتفي

وكشف عمرو وردة تفاصيل حول واقعة التحرش وقال: أنه “مظلوم، والكل يعلم أنه لم يفعل شيئا”، وأضاف في حديثه مشيرًا إلى أنه أعطى محمد صلاح نجم ليفربول وزميله في المنتخب وقتذاك، هاتفه ليقوم بتفتيشه  والتأكد من براءته، وأكد أن محمد صلاح دعمه وقتها بشدة وكذلك بقية زملائه، وأنهم هددوا بالانسحاب من المعسكر إن تم طرد وردة.

أُجبرت على نشر فيديو اعتذار

وكانت صحيفة اليوم السابع من جهتها ذكرت في وقت سابق أن احد الأشخاص أجبر اللاعب عمرو وردة لنشر مقطع فيديو يعتذر فيه عن الواقعة التي نُسبت إليه، وأكد وردة وقتها أن “زملاءه في المنتخب ومدرب مصر، المكسيكي أغيري يعلمون براءته، وأنه ظل حبيس غرفته لعشرة أيام بسبب شعوره بالظلم الذي وقع عليه”.

يجدر الذكر أن عارضة أزياء مصرية تدعى ميريهان قامت بنشر رسائل فاضحة من بعض أعضاء منتخب مصر، وكان أبرزهم عمرو وردة واتهمتهم بالتحرش بها مما أثار أزمة كبيرة وأثارت جدلًا واسعًا إبان  معسكر المنتخب المصري استعدادًا للمشاركة في كأس إفريقيا 2019.

سمير زيادة

حاصل على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق - الجمهورية العربية السورية، عملت في المحاماة لمدة تزيد عن 20 سنة في سوريا، مقيم حاليًا في جمهورية مصر العربية ، مهتم بالصحافة الإلكترونية ، وأكتب في عدة مواقع في مختلف المجالات الإخبارية والسياسية والإجتماعية وفي أي شأن عام .

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