عمر صلاح حارس مرمى الزمالك يتلقى رسالة من شريف اكرامي قبل نهائي الكونفدرالية ضد نهضة بركان

يستعد الحارس الشاب عمر صلاح لحراسة مرمى نادي الزمالك في المباراة النهائية لبطولة الكونفدرالية الأفريقية ضد الفريق المغربي نهضة بركان، وذلك بعد غياب الحارس الاساسي محمود جنش للإيقاف بسبب الطرد في مباراة نصف النهائي وإصابة الحارس الثاني عماد السيد، ويعتمد نادي الزمالك رسميا على الحارس الشاب عمر صلاح لحماية عرين الزمالك في مباراة الذهاب في المغرب والتي تقام في تمام الساعة 12:00 منتصف الليل.

شريف اكرامي يوجه رسالة لعمر صلاح

وجه حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر شريف اكرامي رسالة الدعم للحارس الشاب عمر صلاح قبل خوض المباراة النهائية ضد نهضة بركان وذلك عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر وكتب له “كل الدعم للحارس عمر صلاح في مباراة اليوم” وهذه هي الروح الرياضية المتبادلة بين اللاعبين والتشجيع والدعم للفريق المصري الذي يمثل مصر في بطولة الكونفدرالية والتي يسعي بكل قوة لحصد لقبها ويتلقى دعم الجميع لتحقيق نتيجة ايجابية في مباراة الذهاب في المغرب ليسهل الأمور في العودة في الاسكندرية وبالتحديد ملعب برج العرب.

الزمالك ضد نهضة بركان

يسعى الزمالك إلى تحقيق نتيجة جيدة في مباراة الذهاب ويحسم الأمور مبدئيا الليلة في الساعة 12 منتصف الليل وذلك قبل مباراة العودة يوم الأحد ببرج العرب في الاسكندرية ليتفرغ بعدها للمنافسة المحلية على لقب الدوري الذي يتصدره النادي الأهلي في الأسابيع الأخيرة من عمر الدوري.

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