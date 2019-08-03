عودة البريميرليج.. تعرف على موعد بدء الدوري الانجليزي و مباراة نادي ليفربول

موعد مباراة ليفربول الأولى في الدوري والتي ستفتح بها الدوري الإنجليزي في الأسبوع الأول و التي ستواجة فيها فريق نورويتش سيتي، ومع إقتراب بدء الدوري الأكثر متابعةً على مستوى العالم يزداد حماس الجماهير لمتابعة فريقه الذي يشجعه، و بالأخص فريق ليفربول الذي يلعب فيه لاعبنا المصري محمد صلاح، و أيضاً بعد إنتقال محمود حسن تريزيجيه لنادي أستون فيلا فسيزداد البحث و المشاهدة لمباريات فريق أستون فيلا .

موعد مباراة الإفتتاح للدوري الإنجليزي

موعد مباراة ليفربول الأولى في الدوري الإنجليزي في الأسبوع الأول و التي ستواجة فيها فريق نورويتش سيتي من المقرر أن تقام يوم الجمعة القادمة و الموافقه ليوم 9 من شهر أغسطس الجاري، حيث تقام المباراة على ملعب الأنفيلد ملعب نادي فريق ليفربول، كما ستقام المباراة في تمام الساعة التاسعه بتوقيت القاهرة، كما سيواجه فريق أستون فيلا فريق نادي توتنهام هوتسبر يوم السبت الموافق 10 من شهر أغسطس الجاري في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت مصر .

جدول مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي

حيث ستلعب مباريات الأسبوع الأول أيام الجمعة و السبت والأحد القادمين مفتتحاً الأسبوع بمباراة وصيف الدوري الموسم الماضي نادي ليفربول يوم الجمعة أما باقي الفرق ستلعب يومي السبت و الاحد، والجدير بالذكر إنتهاء الدوري الإنجليزي موسم 2018/2019 بتتويج نادي مانشستر سيتي بفرق نقطة وحيدة عن فريق ليفربول ليحصل بذلك على المركز الثاني .