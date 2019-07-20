عودة الدوري المصري.. تعرف على موعد مباراة الاهلي و المقاولون العرب في الجولة 33 المؤجلة و ترتيب القلعة الحمراء في الدوري المصري

موعد مباراة الاهلي القادمة، بعد إنتهاء بطولة الأمم الافريقية و التي كانت تلعب في مصر، سيعود الدوري المصري للإستمرار من جديد لإستكمال الجولة 33 المؤجلة، ومن المقرر أن يواجه النادي الاهلي نادي المقاولين العرب في أولى مبارياته بعد إنتهاء أمم افريقيا، و الجدير بالذكر تصدر الاهلي الدوري المصري بفارق أربعة نقاط عن نادي الأهرام و الذي يشغل المركز الثاني حتى الان .

الاهلى و المقاولون العرب

مبارة الاهلي القادمة سوف تكون أمام نادي المقاولون العرب وفي حال فوز النادي الاهلي سيرتفع رصيد نقاطه الى 77 نقطة ليصعب الأمر على منافسية في التتويج بالدوري هذا العام، كما يشغل المقاولين العرب المركز الخامس بعدد نقاط 48 نقطة، و الجدير بالذكر أنه لم يتبقى سوا مبارتين للاهلي هما مباراته مع المقاولين العرب و مباراة القمة التي ستحسم الدوري مع نادي الزمالك .

موعد مباراة الاهلي و المقاولين العرب

موعد مباراة الاهلي القادمة، و التي من المقرر لعبها يوم الاربعاء الموافق 24 من شهر يوليو الجاري و ستلعب المباراة في تمام الساعه التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة .

الاهلي ضد المقاولين العرب التوقيت الملعب الاربعاء 24/7/209 20.00 ستاد برج العرب

ترتيب الدوري المصري

يشغل كلا من النادي الاهلي و الاهرام و الزمالك المراكز الثلاثة الأولى بالترتيب، و من المحتمل صعود نادي الزمالك للمركز الثاني بعد لقاءه القادم في حال فوزه باللقاء ضد فريق الجونة، حيث قد أنهى فريق الاهرام مبارياته و ختم الدوري بمجموع نقاط 70 نقطة .