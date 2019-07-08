غانا ضد تونس.. اعرف جدول مباريات اليوم الإثنين 8-7-2019 والقنوات الناقلة

جدول مباريات اليوم الإثنين نستعرضه لكم عبر موقع كلمة دوت أورج تزامناً مع بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 مباريات دور ال 16 والتي من المُقرر لها أن تنتهي اليوم الإثنين، بدأت مباريات دور ال 16 يوم الجمعة الماضي، وقد خرج من البطولة رسمياً منتخب المغرب بعدما فاز عليه نظيره بنين بركلات الترجيح، وتأهل منتخب السنغال لدور ربع النهائي بعد أن فاز على أوغندا بهدف دون مقابل.

دور ال 16 كأس أمم أفريقيا 2019

وقد استطاع المنتخب النيجيري الإطاحة بالكاميرون من بطولة أمم أفريقيا بعد انتهاء نتيجة المباراة بثلاثة أهداف دون مقابل، وثاني مفاجاءت البطولة بعد خروج المغرب، خروج المنتخب المصري بعدم هُزم من جنوب أفريقيا بهدف دون مقابل، ليودع البطولة رسمياً، وفي مباريات أمس الأحد، تأهل مدغشقر على حساب الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح، وتأهل أيضاً المنتخب الجزائري بعد فوزه بثلاثة أهداف دون مقابل أمام نظيره غينيا.

مواعيد مباريات اليوم الإثنين

يُقام اليوم الإثنين أخر أيام مباريات دور ال 16 من بطولة كأس أمم أفريقيا بين مالي وكوت ديفوار، والأبرز بين الممنتخب الغاني ومنتخب تونس، جديراً بالذكر أن أول مواجهات دور ربع النهائي من أمم أفريقيا تم تحديده بشكل رسمي بين منتخبي السنغال وبنين يوم الأربعاء القادم في السادسة مساءً، وتستمر مباريات دور ال 8 يومي 10 و 11 يوليو.

المباراة المناسبة التوقيت القناة الناقلة مالي ضد كوت ديفوار دور ال 16 كأس أمم أفريقيا 2019 18:00 بتوقيت مصر beIN SPORTS MAX HD1 غانا ضد تونس دور ال 16 كأس أمم أفريقيا 2019 21:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS MAX HD1

وسوف يواجه المنتخب الجزائري الفائز من مالي وكوت ديفوار في السادسة مساءً، ويلاقي منتخب مدعشقر الفائز من منتخب غانا وتونس في التاسعة مساءً بتوقيت مصر.

نتائج مباريات أمس الأحد

انتهت نتيجة مباراة مدغشقر والكونغو الديمقراطية بتأهل مدغشقر رسمياً بعد أن تعادل المنتخبين إيجابياً هدفين لكل منتخب، وبركلات الرجيح استطاع مدعشقر أن يتأهل لدور ربع النهائي من أمم أفريقيا 2019، وبثلاثة نظيفة استطاع المنتخب الجزائري أن يتأهل لمباريات دور ال 8 على أن يُلاقي الفائز من مالي وكوت ديفوار، وأخيراً رسمياً منتخب البرازيل بطل كوبا أمريكا 2019 بعد أن فاز على نظيره بيرو بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.