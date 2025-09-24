غياب مرموش.. مباراة مان سيتي ضد هيدرسفيلد في كأس كاراباو 2025 والقنوات الناقلة

يحل مانشستر سيتي ضيفًا ثقيلًا على حساب هدرسفيلد في لقاء يحتضنه ملعب «كيركليس» وينتظره عشاق الأزرق السماوي بحرارة لمشاهدة فريقهم في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين «كاراباو».

موعد مباراة مانشستر سيتي اليوم

تنطلق المواجهة التي تأتي ضمن منافسات الدور الثالث من البطولة مساء اليوم الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة و45 دقيقة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة. فيما يُنتظر أن تشهد المباراة حضورًا جماهيريًا مميزًا على ملعب «كيركليس».

القناة الناقلة

تنقل شبكة بي إن سبورتس اللقاء مباشرة عبر شاشتها، وبالتحديد على beIN Sports 5، الناقل الحصري للمسابقات الإنجليزية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على أن يتولى التعليق الصوتي المعلق الرياضي أحمد البلوشي.

غياب عمر مرموش

سيغيب الدولي المصري عمر مرموش عن مباراة فريقه أمام مانشستر سيتي بعد الإصابة التي لحقت به خلال مشاركته مع منتخب مصر ضد بوركينا فاسو في فترة التوقف الدولي الماضية. وتشير التقارير الطبية إلى أن عودته ستكون بعد الخامس من أكتوبر المقبل.

تشكيل مانشستر سيتي

يدخل مانشستر سيتي اللقاء بتشكيل مزيج بين الأساسيين والبدلاء، ومن المتوقع أن يبدأ المدرب بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: جيمس ترافورد.

جيمس ترافورد. خط الدفاع: ماتيوس نونيز – جون ستونز – ناثان آكي – نيكو أوريلي.

ماتيوس نونيز – جون ستونز – ناثان آكي – نيكو أوريلي. وسط الميدان: ريكو لويس – نيكو جونزاليس – أوسكار بوب.

ريكو لويس – نيكو جونزاليس – أوسكار بوب. خط الهجوم: ديفين موكاسا – فيل فودين – سافينيو.

هذه المواجهة تمنح جماهير السيتي فرصة لمشاهدة بعض الوجوه الشابة بجانب الركائز الأساسية، في لقاء يسعى الفريق من خلاله لمواصلة مشواره بثبات نحو لقب جديد.