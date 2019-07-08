فاروق جعفر يطالب الجيش بتولي رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم

فاروق جعفر لاعب منتخب مصر سابقاً، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه المعروف على مسئوليتي

صرح بأن هزيمة المنتخب أمام جنوب أفريقيا في المباراة التي جمعت بينهم يوم السبت الماضي

كان السبب الرئيسي في الهزيمة هو اتحاد الكرة المصري ثم اللاعبين، وأشار إلى المجهودات العظيمة

التي بذلتها الدولة خلال الأشهر الأربعة الماضية، وذلك في إنشاء وتعمير الأندية التي تُقام عليها البطولة الأفريقية، مما يستعيد لمصر ريادتها بين الدول الأفريقية وعلى مستوى الساحة الدولية.

فاروق جعفر يطالب اتحاد الكرة بالرحيل

وذكر أن أفضل قرار يقوم به اتحاد الكرة المصري هو الاستقالة، وأضاف أيضاً أن تلك هي وجهة نظره

منذ خروج منتخب مصر من كأس العالم الماضي في روسيا، وقال أن مجموعة أعضاء الاتحاد المصري لكرة القدم

لم تستطع أن تقوم بتحقيق البطولات ولم تتحمل المسئولية في الحفاظ على المظهر الحضاري لمصر، وأن الأعضاء

لا يفكرون إلا في مصالحهم الشخصية وليست مصلحة المنتخب الوطني.

فاروق جعفر يطلب من القوات المسلحة بتولي رئاسة اتحاد الكرة المصري

وأضاف إلى أنه لابد من الاستفادة من هذا الدرس، وعدم تكرار نفس الأخطاء مرة أخري

وذلك بأن يتم محو ملف الاتحاد القديم الذي يحوي العديد من قضايا الفساد والرشوة والتزوير في الانتخابات

وأن يتم تنظيم ملف جديد يتكون من أعضاء جدد ورئيس اتحاد جديد، بترتيبات وخطة عملية متطورة تأتي في صالح المنتخب المصري فيما بعد، كما أشاد بالجمهور المصري العظيم الذي خيب آماله المنتخب والاتحاد المصري لكرة القدم.

وأضاف جعفر في مداخلته، أنه يجب الاستعانة بإداريين في اتحاد الكرة على مستوى عالي لإدارة المنظومة الرياضية

و أن الاتحاد لابد له من الانضباط والثقافة الوعي وسرعة اتخاذ القرارات الحاسمة، و الترتيبات الناجحة

ولذلك لابد أن تتولى القوات المسلحة المصرية رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم في هذا الوقت

لما تبذله من مجهودات مشهودة في أوقات قياسية، ولأنها تتميز بالنظام الشديد والانضباط

وهذا ما يحتاج إليه الاتحاد المصري في ذلك التوقيت بعد تلك الهزيمة التي أطاحت بمنتخب مصر

خارج البطولة الأفريقية التي تم تنظيمها على أرض مصر لهذا العام.