فايلر يُعلن مفاجأة فى قائمة الأهلي النهائية لمواجهة طلائع الجيش

أعلن رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي القائمة النهائية التى سيخوض بها مباراة الأهلي أمام طلائع الجيش فى بطولة الدوري المصري ضمن مباريات الجولة السابعة عشر، والتى ستقام غداً الاثنين 10 فبراير 2020 على استاد السلام.

يدخل الأهلي مباراته أمام طلائع الجيش وهو متصدر لجدول ترتيب الدوري المصري منفرداً ويغرد وحيداً برصيد 39 نقطة من 13 مباراة محققاً العلامة الكاملة وبرصيد وافر من الأهداف ويبعتد عن أقرب المنافسين وهو المقاولون العرب بفارق 7 نقاط ومتبقي للأهلي 4 مباريات مع طلائع الجيش، ثم الزمالك، والمصري البورسعيدي، وإنبي بينما أنهى المقاولون العرب كل مبارياته فى الدور الأول.

ومن مفاجأت رينيه فايلر فى مباراة طلائع الجيش هو إشراك شريف إكرامي فى مباراة الغد، حيث يعتبر الدفع بشريف إكرامي مفاجأة بعد أن شريف إكرامي قد أعلن رحيله عن النادي الأهلي ولكن هناك بعض المقربين من شريف قد أقنعوه بالعدول عن فكرة الرحيل عن النادي الأهلي وهناك احتمالات كبيرة لإشراكه فى مباراة طلائع الجيش.

ويخوض رينية فايلر المدير الفني للاهلي مباراته أمام طلائع الجيش بتشكيل مكون من:-

فى حراسة المرمي كل من: محمد الشناوي، وشريف اكرامي

فى خط الدفاع كل من: محمود متولي، وأيمن أشرف، وياسر إبراهيم، وعلى معلول، وأحمد فتحي، ومحمد هاني، ورامي ربيعة.

فى خط الوسط كل من: عمرو السولية، وأليو ديانج، وحسين الشحات، وأحمد الشيخ، ووليد سليمان، ومحمود عبد المنعم كهربا، وجيرالدو، ومحمد مجدي قفشة.

وفى خط الهجوم كل من: مروان محسن، جونيور اجايي، وأليو بادجي.

ويخوض الأهلي مباراة طلائع الجيش غداً الاثنين 10 فبراير، وبعدها يلاقي فريق المصري البورسعيدي يوم 14 فبراير فى المباراة المؤجلة بينهما فى الدوري المصري، وبعدها يتوجه إلى الإمارات العربية المتحدة ليلاقي الزمالك فى بطولة السوبر المصري باعتباره بطل الدوري الموسم الماضي، والزمالك باعتباره بطل كأس مصر الموسم الماضي.