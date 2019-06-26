فتاة مكسيكية تتسبب في استبعاد اللاعب المصري عمرو وردة نجم نادي باوك اليوناني من المنتخب قبل مباراة مصر والكونغو بساعات قليلة

قامت فتاة مسكيكية تدعى «جيوفانا» بإدعاء أن اللاعب المصري عمرو وردة، نجم نادي باوك اليوناني المعار لفريق اتروميتوس اليوناني محاداثات غير صحيحة معها، تعود لشهر يوليو 2018، كما انتشرت صور المحادثات التي تزعم الفتاة إنها للاعب المنتخب المصري رواجا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي منذ مساء الثلاثاء، وتأتي هذه الصور بعد أيام من واقعة نشر عارضة أزياء مصرية تعيش في دبي، محادثات بينها وبين اللاعب «عمرو وردة»، وأتضح من المحادثات أنها لقطات مأخوذة من الهاتف “اسكرين شوتس”، والتي قامت الفتاة بنشرها، ومن خلال التتبع لتلك الاسكرينات وضح أن شبكة الهاتف تتبع شركة “Telcel” وهي شركة اتصالات في مدينة مكسيكو بالمسكيك.

والجدير بالذكر أن عمرو وردة لاعب باوك اليوناني المستبعد من قائمة منتخب مصر لبطولة أمم إفريقيا لأسباب أخلاقية، بأن ما حدث “حرام” خصوصاً بعد الأزمة التي تعرض لها مؤخرًا، وقال عمرو وردة عقب استبعاده اليوم الأربعاء: “حرام اللي بيحصل ده”، في إشارة منه إلى أن استبعاده من معسكر الفريق قرار غير عادل.

وقد انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وأوضح أن الفيديو الذي تم نشره له خلال الساعات الماضية مفبرك وغير صحيح على الإطلاق، مؤكدًا على أنه حصل على دعم من كافة اللاعبين، ولكن قد وصل الفيديو إلى مدير المنتخب والجهاز الفني واللاعبين، ورفع الأمر من إيهاب لهيطة مدير المنتخب إلى هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم استبعاد عمرو وردة من المنتخب ظهر اليوم، الأربعاء وقبل ساعات مباراة مواجهة الكونغو.