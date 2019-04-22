فتح باب التقدم أمام الشباب الراغبين للتطوع في بطولة كأس أمم إفريقيا

أعلنت لجنة المتطوعين ومرافقي الفرق لبطولة إفريقيا، عن فتح باب التقدم للتطوع في البطولة، حيث ستستضيف مصر بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، في الفترة من 21 يونيو وحتى يوم 19 يوليو 2019، لذلك تم فتح باب التقدم، للشباب الراغبين في التطوع لتنظيم البطولة، ويمكن للمتقدمين التسجيل حتى يوم الجمعة الموافق 26 أبريل 2019، حيث قامت اللجنة بوضع استمارة التسجيل على الموقع الإلكتروني، منذ يوم الأحد 21 أبريل وتنتهي يوم 26 أبريل الجاري، واشترطت لجنة المتطوعين ومرافقي الفرق لبطولة أفريقيا، بعض الشروط الواجب توافرها في المتقدمين حتى يتم قبولهم.

الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للتطوع

أن يكون عمر المتقدم للتطوع في تنظيم البطولة، ما بين المرحلة الجامعية وحتى سن 35 عاما.

إجادة أحدى اللغات الأجنبية التي تتحدث بها المنتخبات المشاركة في البطولة، وذلك إجادة تامة، وتكون واحدة من اللغات التالية( اللغة الإنجليزية، واللغة الفرنسية، واللغة البرتغالية).

التمتع بخبرة في مجال التنظيم، ومجال تنظيم الأحداث الرياضية والبطولات الرياضية، وذلك للقدرة على تنظيم البطولة جيدا، وعدم مواجهة الصعوبات في المشاركة في التنظيم.

وقالت الدكتورة جهاد عامر، مساعد رئيس اللجنة المنظمة ورئيس لجنة المتطوعين ومرافقي الفرق، بأنه سيتم عقد مقابلات شخصية للمتقدمين عبر التقدم الإلكتروني للتطوع في البطولة، وبعدها سيتم اختيار عناصر من المتقدمين، وعمل دورات تدريبية لهم، وذلك لإعطائهم الخبرات والمهارات اللازمة، وإعدادهم جيدا للقيام بالمهام المطلوبة على أكمل وجه، وللراغبين في التقدم للتطوع في البطولة، عليك الدخول إلى الرابط الرسمي وتسجيل البيانات من هنا.

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