فراس بالعربي لاعب عجمان.. تعرف إلى السيرة الذاتية للنجم التونسي

يعتبر التونسي فراس بالعربي لاعب نادي عجمان واحد من أفضل نجوم دوري أدنوك للمحترفين الإماراتي ويقدم أداء مبهر كعادته، نُقدم لكم من خلال هذا التقرير أهم المعلومات من السيرة الذاتية لفراس بالعربي، والأندية التي لعب لها من قبل، واهم أرقام وإنجازات فراس بالعربي.
معلومات عن فراس بالعربي لاعب نادي عجمان الإماراتي
- محمد فراس بالعربي لاعب نادي عجمان رقم 10 يلعب في مركز خط الوسط وهو لاعب دولي تونسي من مواليد تونس عام 1996 (26 عامًا).
- لعب فراس بالعربي لمنتخب تونس الأول 10 مباريات وسجل هدفين، كما لعب لمنتخب تونس تحت 20 سنة.
- بدأ فراس بالعربي مسيرته مع نادي المرسى التونسي.
- لعب بعد ذلك لنادي البنزرتي التونسي من 2016 حتى 2018 ومثله في 34 مباراة وسجل 8 أهداف.
- بعدها انتقل فراس بالعربي للنادي التونسي المعروف النجم الساحلي التونسي من 2018 حتى 2021، لعب للنجم 37 مباراة وسجل 11 هدفًا، أعاره النجم للفجيرة في موسم 2020-2021.
- في 2021 يضم الفجيرة فراس بالعربي بصورة نهائية، حتى الآن لعب فراس للفجيرة 56 مباراة وسجل 22 هدفًأ.