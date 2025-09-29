فرحة لدقائق.. مباراة الهلال ضد نسف قرشي تشهد هدف ناري للزعيم ورد قاسي لفريق ناساف

شهدت مباراة الهلال السعودي أمام نسف قرشي الأوزبكي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025 أحداثاً مثيرة خلال دقائق قليلة من الشوط الأول. ففي الدقيقة 21، افتتح سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش التسجيل للزعيم بتسديدة قوية من خارج المنطقة، أشعلت المدرجات ومنحت الهلال أفضلية مبكرة في اللقاء.

رد سريع من نسف قرشي

لم تدم فرحة الهلال طويلاً، إذ تمكن فريق نسف قرشي من إدراك التعادل في الدقيقة 27 بعد هجمة مرتدة منظمة انتهت بتسديدة قوية عجز الحارس ياسين بونو عن التصدي لها. الهدف القاسي أعاد أصحاب الأرض إلى أجواء المباراة وأشعل التنافس من جديد.

مجريات اللقاء حتى الآن

التعادل 1-1 منح المباراة طابعاً أكثر إثارة، حيث بات الهلال يبحث عن استعادة التقدم عبر تحركات ليوناردو ومالكوفيتش سافيتش في العمق، بينما يعتمد نسف قرشي على الكرات السريعة خلف دفاع الأزرق. كلا الفريقين يظهران رغبة قوية في خطف النقاط الثلاث.

القنوات الناقلة ومعلق المباراة

يمكن مشاهدة اللقاء مباشرة عبر قناة beIN Sports 1 بتعليق عبد الله الغامدي، وكذلك على قناة الكأس HD5 بصوت خليل البلوشي، ليستمتع المشجعون بمتابعة واحدة من أقوى مباريات الجولة الثانية.

وهكذا، وبعد نصف ساعة من اللعب، يستمر الصراع مشتعلاً بين الهلال ونسف قرشي، والجماهير تترقب من سيحسم الكلمة الأولى في هذه المواجهة المثيرة.