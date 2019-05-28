فرص منتخب السعودية للشباب في التأهل للدور القادم (16) من كأس العالم تحت 20 سنة

ما هي فرص منتخب السعودية للشباب في التأهل لدور 16 القادم من بطولة كأس العلم للشباب 2019 المقامة الآن في بولندا، وهل فرص تأهل الأخضر قائمة، أسئلة كثيرة تشغل تفكير كل الجماهير السعودية والعربية، بعد تعقد موقف الأخضر في المجموعة والخسارة في الجولتين الأولى والثانية، ومازال الأمل متواجد أمام الأخضر الشاب بطل آسيا، وفريق المدرب المتميز خالد العطوي، بدأ الأخضر الشاب مشوار المونديال بخسارة أمام فرنسا بنتيجة 0-2، وفي المباراة الثانية يخسر المنتخب السعودي أمام مالي بنتيجة 3-4، على الرغم من أن الأخضر كان متقدما في النتيجة معظم أوقات اللقاء.

فرص السعودية للشباب في التأهل لدور 16 من كأس العالم 2019 تحت 20 سنة

مازالت فرص الأخضر في التأهل قائمة على الرغم من الخسارة في الجولتين الماضيتين، حيث ضمن منتخب فرنسا التأهل رسميا بعد الوصول إلى النقطة السادسة، فرصة منتخب السعودية الوحيدة في التأهل، هي التأهل ضمن أفضل أربعة منتخبات من أصحاب المركز الثالث، وذلك يتحقق عن طريق تحقيق فوز كبير على منتخب بنما، مع انتظار تعثر عدد من الفرق في المجموعات الأخرى.

مباراة السعودية وبنما القادمة

تقام مباراة السعودية وبنما للشباب في الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الخامسة مساء يوم الجمعة 31 مايو 2019، وتبدأ تلك المباراة الهامة عند الساعة السابعة مساء بتوقيت السعودية، الثامنة مساء بتوقيت الإمارات، وستكون المقابلة الحاسمة منقولة على قناة bein sports، ويتوجب على الأخضر الفوز بها وبنتيجة جيدة.