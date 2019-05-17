فوز الأهلي على إنبي .. مكاسب بالجملة

القلعة الحمراء تابع تألقه خلال الفترة الأخيرة، بفوزه على إنبي بالأمس في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ30 في مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم الموسم الحالي، بنتيجة هدفين بدون رد سجلهما حسين الشحات ومروان محسن، وهو الفوز الخامس له على التوالي، واستطاع أن يحقق من خلال هذا الفوز جملة من المكاسب، وأبرزها تعزيز موقعه في صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز، ويرفع رصيده إلى 73 نقطة في صدارة الترتيب.
الأهلي يحقق مكاسب بالجملة بفوزه على إنبي
الفوز الذي حققه المارد الأحمر على إنبي حقق من خلاله عدة مكاسب والتي تمثلت بـ :
- حصد ثلاث نقاط عززت من موقعه في صدارة الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم وذلك قبل 3 جولات من نهاية الدوري، مما يزيد من حظوظه في التتويج باللقب.
- عودة اللاعب حسين الشحات لتسجيل الأهداف بعد غياب طال لفترة طويلة، مما أعاد الثقة بنفسه ولا سيما بعد تعرضه لانتقادات من جماهير، حيث يُعدّ هدف الشحات هو الاسرع للأهلي في الدوري هذا الموسم فقد سجله حسين الشحات في مرمى إنبي في الدقيقة 3 و13 ثانية.
- تسجيل مروان محسن الهدف الثاني على الرغم من مشاركته في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة بعد غياب طويل عن هز الشباك فقد ظهر بمستوى مميز وتمكن من تنشيط الجانب الهجومي للفريق.
- أما المكسب الأهم للمارد الأحمر في هذه المباراة استمرار مشاركة وليد سليمان بعد العودة من الإصابة، ودخوله في أجواء المباريات وهو ما يعود على الأهلي بالفائدة وخاصة بعد افتقاده لعنصر الخبرة مؤخرًا.
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