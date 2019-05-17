فوز الأهلي على إنبي .. مكاسب بالجملة

القلعة الحمراء تابع تألقه خلال الفترة الأخيرة، بفوزه على إنبي بالأمس في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ30 في مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم الموسم الحالي، بنتيجة هدفين بدون رد سجلهما حسين الشحات ومروان محسن، وهو الفوز الخامس له على التوالي، واستطاع أن يحقق من خلال هذا الفوز جملة من المكاسب، وأبرزها تعزيز موقعه في صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز، ويرفع رصيده إلى 73 نقطة في صدارة الترتيب.

الأهلي يحقق مكاسب بالجملة بفوزه على إنبي

الفوز الذي حققه المارد الأحمر على إنبي حقق من خلاله عدة مكاسب والتي تمثلت بـ :